https://tr.sputniknews.com/20210930/yenilenmis-urun-nitelikli-cep-telefonlarinin-kdv-orani-yuzde-1e-indirildi-1049379691.html

'Yenilenmiş ürün' nitelikli cep telefonlarının KDV oranı yüzde 1’e indirildi

'Yenilenmiş ürün' nitelikli cep telefonlarının KDV oranı yüzde 1’e indirildi

Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1’e indirildi. 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T08:12+0300

2021-09-30T08:12+0300

2021-09-30T08:11+0300

ekonomi

cep telefonu

kdv

vergi

katma değer vergisi (kdv)

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Cumhurbaşkanlığı'nın "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki I sayılı listeye ek yapıldı.Dünya'nın haberine göre, söz konusu listeye 'Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik' kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu kapsamda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.)' maddesi eklendi.

https://tr.sputniknews.com/20210602/akilli-telefonlara-en-cok-zarar-veren-uygulamalar-aciklandi-1044638612.html

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cep telefonu, kdv, vergi, katma değer vergisi (kdv)