https://tr.sputniknews.com/20210930/yokten-dikey-gecis-kayitlarini-yaptiramayan-adaylara-yeni-firsat-1049399933.html

YÖK'ten dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayan adaylara yeni fırsat

YÖK'ten dikey geçiş kayıtlarını yaptıramayan adaylara yeni fırsat

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS)... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T18:02+0300

2021-09-30T18:02+0300

2021-09-30T18:02+0300

türkiye

yök

üniversite

dikey geçiş sınavı (dgs)

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YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun bugünkü toplantısında DGS'de kayıt hakkı kazanan adaylara yönelik alınan karara ilişkin şunlar kaydedildi:"2021 DGS ve 2021 DGS ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların, kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde, bahse konu adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına karar verilmiştir."

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yök, üniversite, dikey geçiş sınavı (dgs)