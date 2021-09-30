https://tr.sputniknews.com/20210930/yosunlu-damacana-tehlikesi-sikayetler-artti-1049398923.html

Yosunlu damacana tehlikesi: Şikayetler arttı

Yosunlu damacana tehlikesi: Şikayetler arttı

Sağlığı doğrudan ilgilendiren damacanalarda yosun ve küf şikâyetleri arttı. Kalıntıların su markalarından kaynaklanmadığı, eve servis yapan online... 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T17:41+0300

2021-09-30T17:41+0300

2021-09-30T17:41+0300

yosun

su

şikayet

kalıntı

damacana

online

küf

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Son dönemde damacana sularındaki ‘yosunlaşma’ ile ilgili şikâyetler arttı. Özellikle online alışveriş uygulamalarından verilen damacana siparişlerinde yosun kalıntıları tespit edildi. İnternet ortamında binlerce şikâyet alan yosunlu damacanaların, doğru saklama şartlarında muhafaza edilmediği ortaya çıktı. Oda.TV'nin haberine göre damacanalarda yaşanan yosun ve küf gibi kalıntıların, su markalarından kaynaklanmadığı ve eve servis yapan online uygulamaların depolarında muhafaza şartları sebebiyle bu durumların yaşandığı iddia edildi. Markaların depolama ve lojistik işlerinin “franchise” yürütüldüğü, direkt markayı ilgilendirmeyen bir durum olduğu da ileri sürüldü. Ancak “franchise” denetimlerinin artırılması gerektiği de vurgulanıyor.Konuyla ilgili Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin bilgi aldığı bir kurye, yaz ayları itibarıyla damacanalarda yosun kalıntılarının fazlalaştığını söyledi. Kurye “Birçok müşteri, yosunlu damacanayı görünce değişim talebinde bulunuyor. Biz de yoruluyoruz. Her semtte birçok markanın deposu var. Artık insanlar market alışverişlerini de kapıya istiyor. Talep çok olunca da depolara ürün yığılıyor. Damacana sular da çok yer kapladığı için depolarda açıkta duruyor. Güneş görüyor ve yosunlaşma yaşanıyor” dedi.

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