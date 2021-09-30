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https://tr.sputniknews.com/20210930/yosunlu-damacana-tehlikesi-sikayetler-artti-1049398923.html
Yosunlu damacana tehlikesi: Şikayetler arttı
Yosunlu damacana tehlikesi: Şikayetler arttı
Sağlığı doğrudan ilgilendiren damacanalarda yosun ve küf şikâyetleri arttı. Kalıntıların su markalarından kaynaklanmadığı, eve servis yapan online... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T17:41+0300
2021-09-30T17:41+0300
yosun
su
şikayet
kalıntı
damacana
online
küf
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Son dönemde damacana sularındaki ‘yosunlaşma’ ile ilgili şikâyetler arttı. Özellikle online alışveriş uygulamalarından verilen damacana siparişlerinde yosun kalıntıları tespit edildi. İnternet ortamında binlerce şikâyet alan yosunlu damacanaların, doğru saklama şartlarında muhafaza edilmediği ortaya çıktı. Oda.TV'nin haberine göre damacanalarda yaşanan yosun ve küf gibi kalıntıların, su markalarından kaynaklanmadığı ve eve servis yapan online uygulamaların depolarında muhafaza şartları sebebiyle bu durumların yaşandığı iddia edildi. Markaların depolama ve lojistik işlerinin “franchise” yürütüldüğü, direkt markayı ilgilendirmeyen bir durum olduğu da ileri sürüldü. Ancak “franchise” denetimlerinin artırılması gerektiği de vurgulanıyor.Konuyla ilgili Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin bilgi aldığı bir kurye, yaz ayları itibarıyla damacanalarda yosun kalıntılarının fazlalaştığını söyledi. Kurye “Birçok müşteri, yosunlu damacanayı görünce değişim talebinde bulunuyor. Biz de yoruluyoruz. Her semtte birçok markanın deposu var. Artık insanlar market alışverişlerini de kapıya istiyor. Talep çok olunca da depolara ürün yığılıyor. Damacana sular da çok yer kapladığı için depolarda açıkta duruyor. Güneş görüyor ve yosunlaşma yaşanıyor” dedi.
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yosun, su, şikayet, kalıntı, damacana, online, küf

Yosunlu damacana tehlikesi: Şikayetler arttı

17:41 30.09.2021
© AADamacana su
Damacana su - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
© AA
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Sağlığı doğrudan ilgilendiren damacanalarda yosun ve küf şikâyetleri arttı. Kalıntıların su markalarından kaynaklanmadığı, eve servis yapan online uygulamaların depolarında uygunsuz muhafaza şartları sebebiyle bu durumların yaşandığı belirtildi.
Son dönemde damacana sularındaki ‘yosunlaşma’ ile ilgili şikâyetler arttı. Özellikle online alışveriş uygulamalarından verilen damacana siparişlerinde yosun kalıntıları tespit edildi. İnternet ortamında binlerce şikâyet alan yosunlu damacanaların, doğru saklama şartlarında muhafaza edilmediği ortaya çıktı.
Oda.TV'nin haberine göre damacanalarda yaşanan yosun ve küf gibi kalıntıların, su markalarından kaynaklanmadığı ve eve servis yapan online uygulamaların depolarında muhafaza şartları sebebiyle bu durumların yaşandığı iddia edildi. Markaların depolama ve lojistik işlerinin “franchise” yürütüldüğü, direkt markayı ilgilendirmeyen bir durum olduğu da ileri sürüldü. Ancak “franchise” denetimlerinin artırılması gerektiği de vurgulanıyor.
Konuyla ilgili Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin bilgi aldığı bir kurye, yaz ayları itibarıyla damacanalarda yosun kalıntılarının fazlalaştığını söyledi. Kurye “Birçok müşteri, yosunlu damacanayı görünce değişim talebinde bulunuyor. Biz de yoruluyoruz. Her semtte birçok markanın deposu var. Artık insanlar market alışverişlerini de kapıya istiyor. Talep çok olunca da depolara ürün yığılıyor. Damacana sular da çok yer kapladığı için depolarda açıkta duruyor. Güneş görüyor ve yosunlaşma yaşanıyor” dedi.
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