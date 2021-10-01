24 yıllık gazeteciliği bıraktı, müzik albümü çıkardı

24 yıl boyunca medya sektöründe yazar ve yönetici olarak çalışan Erdal Kaplanseren, pandemi döneminde sanat dünyasına giriş yaptı.Kaplanseren, kendi bestelerinden oluşan ilk albümü 'İstanbul'u geçtiğimiz günlerde dinleyicilerle buluşturdu. Enstrümanlara ve besteciliğe ilgisinin yıllar öncesine dayandığını söyleyen Erdal Kaplanseren, pandemi döneminin pek çok alanda olduğu gibi, insanların bireysel planlarını hayata geçirme sürecini de hızlandırdığını ifade etti.Albüm çalışmaları farklı şehir ve ülkelerde yapılan Kaplanseren, enstrümantal bestelerinden oluşan ilk albümü 'İstanbul'da, ağırlıklı olarak batı çalgılarını orkestra düzenlemeleriyle oluşturdu.80'lerin İstanbul'unu anlatan filmlerin müziklerini anımsatan albüm şarkılarından en hüzünlü olanı, Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen '1938' adını taşıyor.Albüm çalışmasının aranjörlüğünü Kemal Sahir Gürel'in üstlendiği 'İstanbul', tüm dijital platformlarda yer aldı.
Erdal Kaplanseren, medya sektöründe yazar ve yönetici olarak geçirdiği 24 yılın ardından müzisyenliğe başladı. Kaplanseren, bestelerinden oluşan ilk albümü 'İstanbul'u dinleyicilerle buluşturdu.
24 yıl boyunca medya sektöründe yazar ve yönetici olarak çalışan Erdal Kaplanseren, pandemi döneminde sanat dünyasına giriş yaptı.
Kaplanseren, kendi bestelerinden oluşan ilk albümü 'İstanbul'u geçtiğimiz günlerde dinleyicilerle buluşturdu. Enstrümanlara ve besteciliğe ilgisinin yıllar öncesine dayandığını söyleyen Erdal Kaplanseren, pandemi döneminin pek çok alanda olduğu gibi, insanların bireysel planlarını hayata geçirme sürecini de hızlandırdığını ifade etti.
Albüm çalışmaları farklı şehir ve ülkelerde yapılan Kaplanseren, enstrümantal bestelerinden oluşan ilk albümü 'İstanbul'da, ağırlıklı olarak batı çalgılarını orkestra düzenlemeleriyle oluşturdu.
80'lerin İstanbul'unu anlatan filmlerin müziklerini anımsatan albüm şarkılarından en hüzünlü olanı, Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen '1938' adını taşıyor.
Albüm çalışmasının aranjörlüğünü Kemal Sahir Gürel'in üstlendiği 'İstanbul', tüm dijital platformlarda yer aldı.