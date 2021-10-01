https://tr.sputniknews.com/20211001/260-kadini-cinsel-icerikli-mesajla-taciz-eden-kisi-serbest-birakildi-pandemide-sikilmistim-1049426897.html

260 kadını cinsel içerikli mesajla taciz eden kişi serbest bırakıldı: Pandemide sıkılmıştım

260 kadını cinsel içerikli mesajla taciz eden kişi serbest bırakıldı: Pandemide sıkılmıştım

İstanbul'da 260 kadına cinsel içerikli mesaj gönderen evli ve 4 çocuk babası N.T. yakalanınca, "Pandemi döneminde yalnızdım. Sıkıldığım için böyle bir şey... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T13:02+0300

2021-10-01T13:02+0300

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türkiye

istanbul

serbest

cinsel taciz

mesaj

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İstanbul'da yaşayan, bir sivil toplum kuruluşunun yönetiminde görevli, isminin açıklanmasını istemeyen kadın, sosyal medya hesabına 54 yaşındaki N.T.'den gelen pornografik video ile 'Seninle böyle şeyler yapmak isterim' mesajını görünce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Çift hat ve telefon kullanmışKimliği tespit edilen evli ve 4 çocuk babası N.T., ifade için savcılığa çağrıldı. Polis nezaretinde savcılığa götürülen ve cep telefonlarına el konulan N.T.'nin, öncesinde 259 kadına daha pornografik video ve fotoğraflarla cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi. N.T.'nin sosyal medya hesapları incelemeye alınırken, iki telefon hattı kullandığı ve farklı isimlerde sosyal medya hesapları açtığı ortaya çıktı. N.T.'nin cinsel içerikli mesajları ikinci bir cep telefonundan attığı tespit edildi.Suçunu itiraf etti, kendini savundu: 'Pandemi döneminde kendimi kötü hissettiğim için...'Savcılıkta ifadesi alınan N.T., suçunu itiraf etti. İfadesinde hiçbir kadını tanımadığını, sadece sosyal medya üzerinden tek taraflı mesajlar gönderdiğini söyleyen N.T., pişman olduğunu söyledi. Pandemi döneminde yalnız kaldığı için sıkıldığını belirten N.T., "Sosyal medyada gelişigüzel bulduğum kadınlara bu mesajları gönderiyordum. Pornografik görüntüleri ve cinsel duyguları tatmin edici yazışmaları gönderdiğim kadınların hiçbirini tanımıyorum, hiçbiriyle de buluşmadım. 260 kadına bu mesajları gönderdim. Pandemi döneminde kendimi kötü hissettiğim için bu eylemde bulundum. Pişmanım" dedi. N.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'Lütfen kadınlar sessiz kalmasın'Avukat Metehan Uluman, 260 kadına sosyal medyadan yapılan cinsel tacizin, bir kadının cesaretiyle ortaya çıktığını söyledi. Kadınların benzer durumlarda korkmadan en yakın polis merkezine giderek şikayetçi olması gerektiğini ifade eden Avukat Uluman, şunları kaydetti:

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istanbul, serbest, cinsel taciz, mesaj