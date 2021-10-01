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30 milyonda bir görülen turuncu ıstakoz, satış tezgahından kurtarıldı
30 milyonda bir görülen turuncu ıstakoz, satış tezgahından kurtarıldı
Kanada'da 30 milyonda bir görülen turuncu ıstakoz, dükkan sahibinin dikkati sayesinde satış tezgahından kurtarıldı. Satıcı, istakozun farklı olduğunu... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T14:50+0300
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yaşam
kanada
ıstakoz
akvaryum
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Ontario'nun Durham bölgesinde deniz ürünleri satan market, tezgahındaki ıstakozun diğerlerinden farklı olduğunu, diğer hayvanların ona 'kötü davrandığını' ve kimsenin onu almak istemediğini fark edince harekete geçti. Marketi işleten Niki Lundquist ve kocası, 1 hafta boyunca alıncı bulmayan ıstakozu alındığı okyanusa geri bırakmayı düşündü ancak bin kilometredeki yaşam alanına gitme imkanları olmadığından onu bir kabın içerisine koyarak Toronto Akvaryumu'na götürdü.Akvaryum yetkilileri, turuncu ıstakozun 30 milyonda bir görülen nadir bir tür olduğunu belirlediklerini, ona yeni bir yer tahsis ettiklerini ve ismini Pinchy koyduklarını açıkladı. Akvaryumdan yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce, çok nadir bir turuncu ıstakoz olan Pinchy'yi tezgahtan kurtardık" dedi. Lundquist ise "Pinchy'nin bizi hatırlayacağını sanmıyorum ama biz onu unutmayacağız ve ziyaret edeceğiz" dedi.Çoğu ıstakoz, yırtıcılardan gizlemelerini sağlayan koyu mavi veya yeşil renkte oluyor ancak 30 milyonda bir görülen genetik nedenlerden ötürü bazıları turuncu rengini alıyor.
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kanada, ıstakoz, akvaryum

30 milyonda bir görülen turuncu ıstakoz, satış tezgahından kurtarıldı

14:50 01.10.2021
© Ripley's Aquarium of CanadaTuruncu ıstakoz
Turuncu ıstakoz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© Ripley's Aquarium of Canada
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Kanada'da 30 milyonda bir görülen turuncu ıstakoz, dükkan sahibinin dikkati sayesinde satış tezgahından kurtarıldı. Satıcı, istakozun farklı olduğunu, tezgahtaki diğer hayvanların ona 'kötü davranmasından' anladığını söyledi.
Ontario'nun Durham bölgesinde deniz ürünleri satan market, tezgahındaki ıstakozun diğerlerinden farklı olduğunu, diğer hayvanların ona 'kötü davrandığını' ve kimsenin onu almak istemediğini fark edince harekete geçti.
Marketi işleten Niki Lundquist ve kocası, 1 hafta boyunca alıncı bulmayan ıstakozu alındığı okyanusa geri bırakmayı düşündü ancak bin kilometredeki yaşam alanına gitme imkanları olmadığından onu bir kabın içerisine koyarak Toronto Akvaryumu'na götürdü.
Akvaryum yetkilileri, turuncu ıstakozun 30 milyonda bir görülen nadir bir tür olduğunu belirlediklerini, ona yeni bir yer tahsis ettiklerini ve ismini Pinchy koyduklarını açıkladı.
Akvaryumdan yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce, çok nadir bir turuncu ıstakoz olan Pinchy'yi tezgahtan kurtardık" dedi.
Lundquist ise "Pinchy'nin bizi hatırlayacağını sanmıyorum ama biz onu unutmayacağız ve ziyaret edeceğiz" dedi.
Çoğu ıstakoz, yırtıcılardan gizlemelerini sağlayan koyu mavi veya yeşil renkte oluyor ancak 30 milyonda bir görülen genetik nedenlerden ötürü bazıları turuncu rengini alıyor.
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