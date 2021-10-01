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https://tr.sputniknews.com/20211001/35-yildir-aranan-fransiz-seri-katil-zanlisi-olu-bulundu-1049432501.html
35 yıldır aranan Fransız seri katil zanlısı ölü bulundu
35 yıldır aranan Fransız seri katil zanlısı ölü bulundu
Fransa'nın en eski çözülmemiş davalarından bazılarında şüpheli bulunan bir seri katil zanlısı, 35 yıl sonra, tam polisin kimliğine yaklaştığı sırada ölü... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T15:58+0300
2021-10-01T16:34+0300
dünya
fransa
paris
tecavüz
polis
ölüm
seri katil
katil
ölü
jandarma
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1980'li yıllardan beri genç kızları öldürmek ve tecavüz etmek suçlarından aranan 'Le Grele' (Çopur) lakaplı Fransız seri katil zanlısı asla yakalanamadı.Paris Savcısı Laure Beccuau, perşembe günü geç saatlerde yaptığı açıklamada zanlının, genç kızlara tecavüz, cinayet, cinayete teşebbüs, silahlı soygun ve çocuk kaçırma da dahil olmak üzere, 1980'lerde ve 90'larda işlenen bir dizi adli suçtan ötürü arandığını söyledi.Savcı, AFP'ye verdiği demeçte, adı François Verove olarak tanımlanan adamın kiralık bir dairede intihar ettiğini ve yazılı bir not bıraktığını belirtti.35 yıldır polis tarafından aranan Verove'un karıştığı düşünülen en vahim olaylardan biri ise 11 yaşında bir kız çocuğunun tecavüz edilip öldürülmesi. Cecile adındaki küçük kız çocuğu, Paris'in 19. bölgesinde, yaşadığı binanın bodrum katında ölü olarak bulunmuştu.Verove'un ayrıca 1987 yılında, başkentin merkezinde bulunan Marais semtinde bir çifti boğarak öldürdüğünden şüpheleniliyor.Yıllar sonra Fransa''da müfettişler, zanlının jandarmanın bir parçası olabileceği düşüncesine inanmaya başladılar ve Verove'un DNA profilini oluşturdular.Eski jandarma olduğu anlaşıldıSon aylarda, bir soruşturma sulh hakimi, o sırada Paris bölgesinde görev yapan yaklaşık 750 jandarmayı sorgulamaya başlamıştı. Bunlardan biri, 24 Eylül'de celp gönderilen ancak üç gün sonra karısı tarafından kayıp olduğu bildirilen ve Fransa'nın güneyinde yaşayan 59 yaşındaki Verove'du.Savcılık açıklamasına göre, çarşamba günü Akdeniz kıyısındaki bir balıkçı köyü olan Grau-du-Roi'de ölü bulunan Verove, eski bir jandarmaydı, daha sonra polis memuru oldu ve ardından emekliye ayrıldı.Verove'un cesedinden bir DNA örneği alan polis ekipleri, bu örneğin suç mahallerinin birçoğunda bulunan genetik profille eşleştiğini saptadı.Yerel basının aktardığına göre Verove, geride bıraktığı bir mektupta 'geçmiş dürtülerinden' bahsetmiş ve 1997'den sonra hiçbir suç işlemediğini söylemiş. Fransız polisi, söz konusu mektupta cinayetlere dair hiçbir ayrıntının bulunmadığı bilgisini paylaştı.Öte yandan, 1986 yılında polis, yaklaşık 25 yaşında, 1.80 boyunda açık kahverengi saçlı ve yüzünde görünür sivilce izleri olan bir adamı işaret eden tanık ifadelerine dayanarak bir taslak yayınlamıştı.Cecile'in ailesinin avukatı Didier Seban, polis ekiplerine teşekkür ederek, 'suçlunun sırlarını onlarla birlikte aldığını bilmenin acı verici' olduğunu söyledi.Parisien gazetesine göre Verove, 1994'te Paris yakınındaki Meaux şehrinde 19 yaşındaki Karine Leroy'un öldürüldüğü cinayetin de zanlısı.
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fransa, paris, tecavüz, polis, ölüm, seri katil, katil, ölü, jandarma, intihar, francois verove

35 yıldır aranan Fransız seri katil zanlısı ölü bulundu

15:58 01.10.2021 (güncellendi: 16:34 01.10.2021)
© AAFransa polisi, Fransız polisi, Paris'te polis
Fransa polisi, Fransız polisi, Paris'te polis - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AA
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Fransa'nın en eski çözülmemiş davalarından bazılarında şüpheli bulunan bir seri katil zanlısı, 35 yıl sonra, tam polisin kimliğine yaklaştığı sırada ölü bulundu. Yazılı bir not bırakarak intihar eden katil zanlısı, son cinayetini 1997 yılında işlediğini yazdı.
1980'li yıllardan beri genç kızları öldürmek ve tecavüz etmek suçlarından aranan 'Le Grele' (Çopur) lakaplı Fransız seri katil zanlısı asla yakalanamadı.
Paris Savcısı Laure Beccuau, perşembe günü geç saatlerde yaptığı açıklamada zanlının, genç kızlara tecavüz, cinayet, cinayete teşebbüs, silahlı soygun ve çocuk kaçırma da dahil olmak üzere, 1980'lerde ve 90'larda işlenen bir dizi adli suçtan ötürü arandığını söyledi.
Savcı, AFP'ye verdiği demeçte, adı François Verove olarak tanımlanan adamın kiralık bir dairede intihar ettiğini ve yazılı bir not bıraktığını belirtti.
35 yıldır polis tarafından aranan Verove'un karıştığı düşünülen en vahim olaylardan biri ise 11 yaşında bir kız çocuğunun tecavüz edilip öldürülmesi. Cecile adındaki küçük kız çocuğu, Paris'in 19. bölgesinde, yaşadığı binanın bodrum katında ölü olarak bulunmuştu.
Verove'un ayrıca 1987 yılında, başkentin merkezinde bulunan Marais semtinde bir çifti boğarak öldürdüğünden şüpheleniliyor.
Yıllar sonra Fransa''da müfettişler, zanlının jandarmanın bir parçası olabileceği düşüncesine inanmaya başladılar ve Verove'un DNA profilini oluşturdular.

Eski jandarma olduğu anlaşıldı

Son aylarda, bir soruşturma sulh hakimi, o sırada Paris bölgesinde görev yapan yaklaşık 750 jandarmayı sorgulamaya başlamıştı.
Bunlardan biri, 24 Eylül'de celp gönderilen ancak üç gün sonra karısı tarafından kayıp olduğu bildirilen ve Fransa'nın güneyinde yaşayan 59 yaşındaki Verove'du.
Savcılık açıklamasına göre, çarşamba günü Akdeniz kıyısındaki bir balıkçı köyü olan Grau-du-Roi'de ölü bulunan Verove, eski bir jandarmaydı, daha sonra polis memuru oldu ve ardından emekliye ayrıldı.
Verove'un cesedinden bir DNA örneği alan polis ekipleri, bu örneğin suç mahallerinin birçoğunda bulunan genetik profille eşleştiğini saptadı.
Yerel basının aktardığına göre Verove, geride bıraktığı bir mektupta 'geçmiş dürtülerinden' bahsetmiş ve 1997'den sonra hiçbir suç işlemediğini söylemiş. Fransız polisi, söz konusu mektupta cinayetlere dair hiçbir ayrıntının bulunmadığı bilgisini paylaştı.
Öte yandan, 1986 yılında polis, yaklaşık 25 yaşında, 1.80 boyunda açık kahverengi saçlı ve yüzünde görünür sivilce izleri olan bir adamı işaret eden tanık ifadelerine dayanarak bir taslak yayınlamıştı.
Cecile'in ailesinin avukatı Didier Seban, polis ekiplerine teşekkür ederek, 'suçlunun sırlarını onlarla birlikte aldığını bilmenin acı verici' olduğunu söyledi.
Parisien gazetesine göre Verove, 1994'te Paris yakınındaki Meaux şehrinde 19 yaşındaki Karine Leroy'un öldürüldüğü cinayetin de zanlısı.
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