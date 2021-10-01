https://tr.sputniknews.com/20211001/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-sherman-rusyayla-birlikte-calismaliyiz-1049442857.html

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: Rusya’yla birlikte çalışmalıyız

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: Rusya’yla birlikte çalışmalıyız

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Washington ve Moskova’nın “mümkün olduğu alanlarda” birlikte çalışmaları ve sorunları çözmeleri gerektiği konusunda... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T20:47+0300

2021-10-01T20:47+0300

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dünya

abd

rusya

wendy sherman

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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya-ABD stratejik istikrar görüşmesinin ardından telekonferans yoluyla düzenlenen basın brifinginde, “ABD ve Rusya, yapabildiğimiz alanlarda bir araya gelerek sorunları birlikte çözmenin iki büyük gücün sorumluluğunda olduğunu kabul ediyorlar” ifadesini kullandı.İki ülke temsilcileri arasındaki diyalogun “geçici olmayan” bir nitelik taşıdığını kaydeden Sherman, “Stratejik diyalog, ABD’nin, Rusya gibi diğer ülkelerle, büyük fikir ayrılıklarına rağmen diyaloga bağlı olduğunu gösterdi” dedi.Rusya ile ABD arasındaki stratejik istikrar toplantılarının ikinci turu için heyetler 30 Eylül Perşembe günü Cenevre’de bir araya gelmişti. Basına kapalı formatta yapılan toplantıda Rus heyetine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD heyetine de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık etmişti.Ryabkov, 7 saat süren ilk turun ardından yaptığı açıklamada, görüşmede bazı konularda ilerleme kaydedildiğini söylemişti.

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abd, rusya, wendy sherman