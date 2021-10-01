https://tr.sputniknews.com/20211001/abd-ve-fransanin-yunanistan-ve-guney-kibrisi-silahlandirmasi-turkiye-icin-tehdit-yaratiyor-mu-1049433951.html

ABD ve Fransa’nın Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı silahlandırması, Türkiye için tehdit yaratıyor mu?

ABD ve Fransa’nın Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı silahlandırması, Türkiye için tehdit yaratıyor mu?

Son dönemde, ABD ve Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın silahlandırılmasına yönelik yeni adımlar atıyor. Emekli Tümamiral Dr. Deniz Kutluk, Türkiye’ye karşı... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T16:23+0300

2021-10-01T16:23+0300

2021-10-01T16:23+0300

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ABD, geçen yıl, savunma amaçlı silahların Güney Kıbrıs'a satış kısıtlamasını 1 Ekim 2020'den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırma kararı almıştı. Güney Kıbrıs'a askeri malzeme ihracatını bir yıl daha sürdüreceğine ilişkin karar ise 30 Eylül 2021 tarihinde geldi.Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin silah satış kısıtlamasını geçen yıl kaldırdığı Kıbrıs Cumhuriyeti'ne askeri malzeme satmaya bir yıl daha devam etme kararının "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırlaması vesilesiyle, Elysee Sarayı'nda hem Paris'in Atina'ya Rafale jetleri ile üç Belharra sınıfı fırkateyni satışı ve dördüncüsünü de satması seçeneğini içeren anlaşmaya hem de iki ülke arasında stratejik savunma-güvenlik işbirliği paktına imza atıldı. Yunanistan, Dassault yapımı Rafale'den geçen yıl 18 ve bu yıl da 6 tane daha sipariş ederek, bu savaş uçağını satın alan ilk Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke olmuştu.‘Türkiye’nin Kıbrıs’taki stratejik üstünlüğü ortadan kaldırılamaz’Bu adımları Sputnik’e değerlendiren Emekli Tümamiral Dr. Deniz Kutluk, Kıbrıs konusunda şunları söyledi:Kutluk, bu uzatma kararının Amerikan iç politikasına yönelik bir adım da olduğunu değerlendirerek; “Bu, Rum tarafına lehine değildir. Rumlar Türkiye’ye karşı bir askeri varlık gösterip başarı kazanamazlar. Politik sebepler ile yapılıyor” dedi.‘Anormal fahiş fiyatlar’Emekli Tümamiral Kutluk’un, Yunanistan-Fransa anlaşmasına dair yorumları ise şöyle oldu:‘Yunanistan ve Fransa’nın, Türkiye’ye saldırması bir çılgınlık olur’Macron, Miçotakis ile açıklamasında, ayrıca, "Avrupalılar olarak üye devletlerle dayanışma göstermek bizim görevimizdir. Yunanistan'ı toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini sağlayacak şekilde donatmayı ve izinsiz giriş, saldırı veya saldırganlık durumunda korumak için işbirliği yapmayı taahhüt etmemiz meşrudur" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç ise Yunanistan Savunma Bakanı’nın Fransa ile yaptıkları savunma anlaşmasının deniz yetki alanlarını da kapsadığı yolundaki açıklamasını 'boş bir hayal' olarak nitelendirdi. Bilgiç, açıklamasında şunları söyledi:Dr. Kutluk ise “Yunanistan ve Fransa’nın birleşerek Türkiye’nin karşısına çıkma gibi bir kapasitesi yok. Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye ile birlikte NATO müttefiki olduğunu hatırlarsak bunun abesle iştigal olduğu da açık. Yunanistan ve Fransa’nın, Türkiye’ye saldırması bir çılgınlık olur. NATO ittifakının dağılması anlamına gelir buna diğer ülkeler de izin vermez” değerlendirmesinde bulundu.Henüz Türkiye ve Yunanistan’ın deniz yetki alanları sınırlandırma konusunda bir anlaşması olmadığına dikkat çeken Kutluk, “Ortada böyle bir belirsizlik varken kim nereyi hangi gerekçeyle savunacak. Türkiye ve Yunanistan bir anlaşma imzalamadığı sürece egemenlik belirsizlik taşıyor” dedi. Kutluk, Yunanistan’ın bu konuda siyasi çözüme yanaşmadığını da vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20210930/kuzey-kibris-disisleri-abdnin-guney-kibrisa-askeri-malzeme-satmaya-devam-karari-kabul-edilemez-1049408551.html

https://tr.sputniknews.com/20211001/disisleri-sozcusu-bilgicten-yunanistan-savunma-bakaninin-aciklamalarina-yanit-bos-bir-hayal-1049419559.html

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Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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