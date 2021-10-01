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ABD'de bir ilköğretim okulunda silahla vurulan öğrenci ağır yaralandı
ABD'de bir ilköğretim okulunda silahla vurulan öğrenci ağır yaralandı
ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir ilköğretim okulunda başka bir öğrenci tarafından silahla vurulan öğrencinin ağır yaralandığı bildirildi. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T05:17+0300
2021-10-01T05:17+0300
2021-10-01T05:17+0300
dünya
abd
polis
silahlı saldırı
ilkokul
öğrenci
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Memphis Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Memphis'te bulunan Cummings İlköğretim Okulu'ndaki olayda 13 yaşındaki bir erkek öğrencinin silahla vurulduğu bildirildi.Hastaneye kaldırılan öğrencinin hayatı tehlikeyi atlatamadığı açıklanırken, okula giriş çıkışların kapatılarak çalışanların ve öğrencilerin yakındaki kiliseye alındığı ifade edildi.Polis, aynı okulda öğrenci olan zanlının, olay yerinden kaçtıktan sonra teslim olduğunu bildirdi.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
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abd, polis, silahlı saldırı, ilkokul, öğrenci
ABD'de bir ilköğretim okulunda silahla vurulan öğrenci ağır yaralandı
ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir ilköğretim okulunda başka bir öğrenci tarafından silahla vurulan öğrencinin ağır yaralandığı bildirildi.
Memphis Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Memphis'te bulunan Cummings İlköğretim Okulu'ndaki olayda 13 yaşındaki bir erkek öğrencinin
silahla vurulduğu bildirildi.
Hastaneye kaldırılan öğrencinin hayatı tehlikeyi atlatamadığı açıklanırken, okula giriş çıkışların kapatılarak çalışanların ve öğrencilerin yakındaki kiliseye alındığı ifade edildi.
Polis, aynı okulda öğrenci olan zanlının, olay yerinden kaçtıktan sonra teslim olduğunu bildirdi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.