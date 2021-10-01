https://tr.sputniknews.com/20211001/abdde-bir-ilkogretim-okulunda-silahla-vurulan-ogrenci-agir-yaralandi-1049417699.html

ABD'de bir ilköğretim okulunda silahla vurulan öğrenci ağır yaralandı

ABD'de bir ilköğretim okulunda silahla vurulan öğrenci ağır yaralandı

ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir ilköğretim okulunda başka bir öğrenci tarafından silahla vurulan öğrencinin ağır yaralandığı bildirildi. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T05:17+0300

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abd

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silahlı saldırı

ilkokul

öğrenci

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Memphis Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Memphis'te bulunan Cummings İlköğretim Okulu'ndaki olayda 13 yaşındaki bir erkek öğrencinin silahla vurulduğu bildirildi.Hastaneye kaldırılan öğrencinin hayatı tehlikeyi atlatamadığı açıklanırken, okula giriş çıkışların kapatılarak çalışanların ve öğrencilerin yakındaki kiliseye alındığı ifade edildi.Polis, aynı okulda öğrenci olan zanlının, olay yerinden kaçtıktan sonra teslim olduğunu bildirdi.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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2021

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abd, polis, silahlı saldırı, ilkokul, öğrenci