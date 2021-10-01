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https://tr.sputniknews.com/20211001/abdde-sinagogda-1-kisiyi-oldurup-3unu-yaralayan-saldirgana-muebbet-hapis-1049417297.html
ABD'de sinagogda 1 kişiyi öldürüp 3'ünü yaralayan saldırgana müebbet hapis
ABD'de sinagogda 1 kişiyi öldürüp 3'ünü yaralayan saldırgana müebbet hapis
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sinagoga düzenlediği saldırıda yaşlı bir kadını öldüren ve 3 kişiyi yaralayan John T. Earnest, müebbet hapisle cezalandırıldı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T04:15+0300
2021-10-01T04:15+0300
dünya
abd
sinagog
silahlı saldırı
müebbet hapis cezası
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San Diego kentinde Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nda gerçekleştirdiği saldırıyı temmuz ayındaki duruşmada kabul eden 22 yaşındaki hemşirelik okulu öğrencisi John T. Earnest ömür boyu hapse mahkum edildi.Kararın açıklanmasından sonra söz hakkı isteyen Earnest'in isteğinin, duruşmanın beyaz üstünlükçü söylemler için 'siyasi bir forum' olmasını istemediğini belirten Yargıç Peter Deddeh tarafından reddedildiği belirtildi.Saldırgan, 27 Nisan 2019'da Chabad of Poway sinagoguna düzenlediği saldırının hemen ardından 911 acil yardım hattını aramış, "Bütün beyazları yok etmeye çalışan Yahudilere karşı ulusumuzu savunuyorum" demişti.Earnest, temmuzdaki duruşmada Kaliforniya'daki Dar-ul-Arqam Mosque camisine kundaklama girişiminde bulunduğunu da itiraf etmişti.Beyaz üstünlüğüne inanan saldırganın ayrıca, sinagog saldırısından kısa bir süre önce, Yeni Zelanda'da iki ayrı camide namaz kılan 51 kişiyi öldürüp 49'unu yaralayan Brenton Tarrant'ın da hayranı olduğu ortaya çıkmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20200513/abdde-antisemitizm-2019da-rekor-duzeyde-artti-1042028823.html
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abd, sinagog, silahlı saldırı, müebbet hapis cezası

ABD'de sinagogda 1 kişiyi öldürüp 3'ünü yaralayan saldırgana müebbet hapis

04:15 01.10.2021
© DHAABD'de polis, ABD'de silah silahlı saldırı, ABD polisi
ABD'de polis, ABD'de silah silahlı saldırı, ABD polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© DHA
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sinagoga düzenlediği saldırıda yaşlı bir kadını öldüren ve 3 kişiyi yaralayan John T. Earnest, müebbet hapisle cezalandırıldı.
San Diego kentinde Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nda gerçekleştirdiği saldırıyı temmuz ayındaki duruşmada kabul eden 22 yaşındaki hemşirelik okulu öğrencisi John T. Earnest ömür boyu hapse mahkum edildi.
Kararın açıklanmasından sonra söz hakkı isteyen Earnest'in isteğinin, duruşmanın beyaz üstünlükçü söylemler için 'siyasi bir forum' olmasını istemediğini belirten Yargıç Peter Deddeh tarafından reddedildiği belirtildi.
Saldırgan, 27 Nisan 2019'da Chabad of Poway sinagoguna düzenlediği saldırının hemen ardından 911 acil yardım hattını aramış, "Bütün beyazları yok etmeye çalışan Yahudilere karşı ulusumuzu savunuyorum" demişti.
Earnest, temmuzdaki duruşmada Kaliforniya'daki Dar-ul-Arqam Mosque camisine kundaklama girişiminde bulunduğunu da itiraf etmişti.
Beyaz üstünlüğüne inanan saldırganın ayrıca, sinagog saldırısından kısa bir süre önce, Yeni Zelanda'da iki ayrı camide namaz kılan 51 kişiyi öldürüp 49'unu yaralayan Brenton Tarrant'ın da hayranı olduğu ortaya çıkmıştı.
NYPD - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2020
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13 Mayıs 2020, 00:47
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