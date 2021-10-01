https://tr.sputniknews.com/20211001/abdde-sinagogda-1-kisiyi-oldurup-3unu-yaralayan-saldirgana-muebbet-hapis-1049417297.html

ABD'de sinagogda 1 kişiyi öldürüp 3'ünü yaralayan saldırgana müebbet hapis

ABD'de sinagogda 1 kişiyi öldürüp 3'ünü yaralayan saldırgana müebbet hapis

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sinagoga düzenlediği saldırıda yaşlı bir kadını öldüren ve 3 kişiyi yaralayan John T. Earnest, müebbet hapisle cezalandırıldı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T04:15+0300

2021-10-01T04:15+0300

2021-10-01T04:15+0300

dünya

abd

sinagog

silahlı saldırı

müebbet hapis cezası

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San Diego kentinde Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nda gerçekleştirdiği saldırıyı temmuz ayındaki duruşmada kabul eden 22 yaşındaki hemşirelik okulu öğrencisi John T. Earnest ömür boyu hapse mahkum edildi.Kararın açıklanmasından sonra söz hakkı isteyen Earnest'in isteğinin, duruşmanın beyaz üstünlükçü söylemler için 'siyasi bir forum' olmasını istemediğini belirten Yargıç Peter Deddeh tarafından reddedildiği belirtildi.Saldırgan, 27 Nisan 2019'da Chabad of Poway sinagoguna düzenlediği saldırının hemen ardından 911 acil yardım hattını aramış, "Bütün beyazları yok etmeye çalışan Yahudilere karşı ulusumuzu savunuyorum" demişti.Earnest, temmuzdaki duruşmada Kaliforniya'daki Dar-ul-Arqam Mosque camisine kundaklama girişiminde bulunduğunu da itiraf etmişti.Beyaz üstünlüğüne inanan saldırganın ayrıca, sinagog saldırısından kısa bir süre önce, Yeni Zelanda'da iki ayrı camide namaz kılan 51 kişiyi öldürüp 49'unu yaralayan Brenton Tarrant'ın da hayranı olduğu ortaya çıkmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20200513/abdde-antisemitizm-2019da-rekor-duzeyde-artti-1042028823.html

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abd, sinagog, silahlı saldırı, müebbet hapis cezası