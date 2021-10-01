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ABD'li doktor, göz tedavisi için iPhone 13 Pro Max kullanıyor
ABD'li doktor, göz tedavisi için iPhone 13 Pro Max kullanıyor
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde göz doktoru olan Tommy Korn, iPhone'un yeni modeli 13 Pro Max'i göz tedavilerinde kullandığını duyurdu. Cihazın makro çekim... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T17:29+0300
2021-10-01T17:29+0300
yaşam
fotoğraf
video
iphone
hastane
doktor
hasta
tedavi
kamera
fiyat
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iPhone 13 Pro'daki yeni makro modu, daha önce özel donanım gerektiren yakın çekim için kullanılıyor. Yeni iPhone modelindeki bu özelliğin, oldukça net doğa fotoğrafları çekmek dışında daha fazla işlemde işe yaradığı ortaya çıktı.Hindistan'da bir göz doktoru olan Tommy Korn, Linkedin'de paylaştığı bir gönderide, iPhone 13 Pro'daki makro modunun göz bakımına yönelik faydalarını keşfettiğini duyurdu.Özelliğin işlevselliğinden çok etkilendiğini söyleyen Dr. Korn, bunun 'göz tedavisinde ve teletıpta yenilik getireceğine' inanıyor.Dr. Korn'a katılan diğer doktorlar da cihazdaki özelliğin göz kapağındaki lezyonlar için faydalı olacağını umuyor. Bir doktor ise "Zavallı Nikon kameram artık sadece toz alır" dedi.Yeniliğin kullanım alanına değinen Dr. Korn, "Hastalar makro göz fotoğraflarını triyaj için tedavi ekibine gönderebilirler. Doktor ise daha sonra acil olmayan durumlar için bir telekonferans gerçekleştirebilir. Ayrıca doktor kritik sorunları belirleyebilir ve onlar için yüz yüze ofis ziyaretleri planlayabilir" ifadelerini kullandı.Dr. Korn ayrıca, makro göz fotoğrafçılığının, acil bakımdan uzman tedaviye geçişe de yardımcı olabileceğine dikkat çekti. Doktor, acil bakım doktorlarının, göz doktorları ile acil göz rahatsızlığı olan hastalar hakkında daha iyi iletişim kurabileceğini belirtti.Dr. W. Abdullah Brooks da Apple'ın teknolojisinin sunduğu tıbbi bakım olanakları konusunda heyecan duyduğunu söyledi. Dr. Brooks, iPhone ve Apple Watch'un belirli nörolojik durumları teşhis etmek takibini sağlamak amacıyla göz hareketlerini takip etmede nörolog/oftalmolog ekipleri için de faydalı olduğunu söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20210930/18-ayar-altinla-kaplanmis-iphone-13-pro-max-satisa-cikti-vergisiz-fiyati-430-bin-tl-1049391972.html
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ABD'li doktor, göz tedavisi için iPhone 13 Pro Max kullanıyor

17:29 01.10.2021
© Fotoğraf : Linkedin / Tommy KornABD'li doktor, göz tedavisi için iPhone 13 Pro Max kullanıyor
ABD'li doktor, göz tedavisi için iPhone 13 Pro Max kullanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© Fotoğraf : Linkedin / Tommy Korn
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde göz doktoru olan Tommy Korn, iPhone'un yeni modeli 13 Pro Max'i göz tedavilerinde kullandığını duyurdu. Cihazın makro çekim modunun tedavilerde işe yaradığını söyleyen Dr. Korn, "Zavallı Nikon kameram artık sadece toz alır" diyerek Nikon marka kameraları da tiye aldı.
iPhone 13 Pro'daki yeni makro modu, daha önce özel donanım gerektiren yakın çekim için kullanılıyor. Yeni iPhone modelindeki bu özelliğin, oldukça net doğa fotoğrafları çekmek dışında daha fazla işlemde işe yaradığı ortaya çıktı.
Hindistan'da bir göz doktoru olan Tommy Korn, Linkedin'de paylaştığı bir gönderide, iPhone 13 Pro'daki makro modunun göz bakımına yönelik faydalarını keşfettiğini duyurdu.
Özelliğin işlevselliğinden çok etkilendiğini söyleyen Dr. Korn, bunun 'göz tedavisinde ve teletıpta yenilik getireceğine' inanıyor.
Dr. Korn'a katılan diğer doktorlar da cihazdaki özelliğin göz kapağındaki lezyonlar için faydalı olacağını umuyor. Bir doktor ise "Zavallı Nikon kameram artık sadece toz alır" dedi.
Yeniliğin kullanım alanına değinen Dr. Korn, "Hastalar makro göz fotoğraflarını triyaj için tedavi ekibine gönderebilirler. Doktor ise daha sonra acil olmayan durumlar için bir telekonferans gerçekleştirebilir. Ayrıca doktor kritik sorunları belirleyebilir ve onlar için yüz yüze ofis ziyaretleri planlayabilir" ifadelerini kullandı.
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Dr. Korn ayrıca, makro göz fotoğrafçılığının, acil bakımdan uzman tedaviye geçişe de yardımcı olabileceğine dikkat çekti. Doktor, acil bakım doktorlarının, göz doktorları ile acil göz rahatsızlığı olan hastalar hakkında daha iyi iletişim kurabileceğini belirtti.
Dr. W. Abdullah Brooks da Apple'ın teknolojisinin sunduğu tıbbi bakım olanakları konusunda heyecan duyduğunu söyledi. Dr. Brooks, iPhone ve Apple Watch'un belirli nörolojik durumları teşhis etmek takibini sağlamak amacıyla göz hareketlerini takip etmede nörolog/oftalmolog ekipleri için de faydalı olduğunu söyledi.
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