https://tr.sputniknews.com/20211001/abdli-ilac-sirketi-merck-acikladi-koronavirus-hapi-olum-riskini-yuzde-50-azaltiyor-1049437220.html

ABD'li ilaç şirketi Merck açıkladı: Koronavirüs hapı ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor

ABD'li ilaç şirketi Merck açıkladı: Koronavirüs hapı ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor

ABD’li ilaç şirketi Merck, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hapın, virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T17:55+0300

2021-10-01T17:55+0300

2021-10-01T17:55+0300

dünya

merck

koronavirüs

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ABD'li ilaç şirketi Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics şirketinden yapılan açıklamada, Kovid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde "molnupiravir" ilacını alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirildi.Kullanım izinlerine başvurulacakAçıklamada, molnupiravir için yakında ABD ve dünyada kullanım izinlerine başvurulacağı da belirtildi.Onaylanması halinde Kovid-19’u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez alması gerekeceği kaydedildi.Merck’in ilaç üzerinde yaptığı önceki deneyler, ilacın şiddetli semptomları bulunan ya da hastaneye yatmış hastalara fayda sağlamadığını göstermişti.

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merck , koronavirüs