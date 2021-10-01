https://tr.sputniknews.com/20211001/abdli-model-sofia-vergara-dunya-kahve-gunu-icin-ciplak-poz-verdi-1049427060.html
ABD'li model Sofia Vergara, Dünya Kahve Günü için çıplak poz verdi
ABD'li model Sofia Vergara, Dünya Kahve Günü için çıplak poz verdi
ABD'li ünlü model ve aktris Sofia Vergara, Dünya Kahve Günü'nü kutlamak amacıyla kahve çekirdekleri arasında çıplak pozlar verdi. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T13:03+0300
2021-10-01T13:03+0300
2021-10-01T13:03+0300
yaşam
abd
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sofia vergara
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49 yaşındaki Kolombiya asıllı model, Kahve Günü adına anavatanı Kolombiya'dan gelen bir yığın kahve çekirdeğinin altında çıplak poz verdiği bir Instagram gönderisi paylaştı.Vergara'nın paylaştığı görüntüde vücudunun belli kısımlarına da kahve çekirdeklerinin yerleştirildiği görülüyor.Instagram hesabında 900 binden fazla beğeni alan Vergara'nın gönderisine 5 bini aşkın yorum yapıldı.Yapılan yorumlarda Vergara hayranları, "Üzerine serdiğin kahve çekirdeklerini istiyorum", "O lanet kahveye kimse bakmıyor", “Her gün Sofia Vergara olarak uyanmak nasıl bir şey?” gibi ifadeler kullandı.Vergara, kısa süre önce 28 yaşındayken tiroid kanserini yendiğini açıklamıştı.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, sosyal medya, kahve, instagram, manken, model, çıplak fotoğraf, paylaşım, sofia vergara
ABD'li model Sofia Vergara, Dünya Kahve Günü için çıplak poz verdi
ABD'li ünlü model ve aktris Sofia Vergara, Dünya Kahve Günü'nü kutlamak amacıyla kahve çekirdekleri arasında çıplak pozlar verdi.
49 yaşındaki Kolombiya asıllı model, Kahve Günü adına anavatanı Kolombiya'dan gelen bir yığın kahve çekirdeğinin altında çıplak poz verdiği bir Instagram gönderisi paylaştı.
Vergara'nın paylaştığı görüntüde vücudunun belli kısımlarına da kahve çekirdeklerinin yerleştirildiği görülüyor.
Instagram hesabında 900 binden fazla beğeni alan Vergara'nın gönderisine 5 bini aşkın yorum yapıldı.
Yapılan yorumlarda Vergara hayranları, "Üzerine serdiğin kahve çekirdeklerini istiyorum", "O lanet kahveye kimse bakmıyor", “Her gün Sofia Vergara olarak uyanmak nasıl bir şey?” gibi ifadeler kullandı.
Vergara, kısa süre önce 28 yaşındayken tiroid kanserini yendiğini açıklamıştı.