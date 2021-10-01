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'ABD'nin Afganistan'da bıraktığı silah miktarı ürkütücü'
'ABD'nin Afganistan'da bıraktığı silah miktarı ürkütücü'
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Şugayev, ABD’nin Afganistan’da bıraktığı ve toplamda 85 milyar dolar olarak değerlendirilen... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T20:46+0300
2021-10-01T20:46+0300
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afganistan
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FSVTS Direktörü Dmitriy Şugayev, Zvezda televizyonuna açıklamasında, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in, ABD askerleri çekildikten sonra Afganistan’da en az 85 milyar dolarlık silahın kaldığı yönündeki ifadesini değerlendirdi.Şugayev, “Açıkçası bu rakam, 85 milyar, ürkütücü. Bu rakamı bir düşünün, 22 bin zırhlı otomobil, 358 bin makineli tüfek, 176 top, 8 bin kamyon, nakliye uçakları, yüzden fazla helikopter. Yani Amerikalılar yeni Afganistan iktidarını tepeden tırnağa kadar silahlandırmışlar. Bunun sonu ne olacağını bir tek Tanrı biliyor” ifadesini kullandı.
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abd, afganistan, karikatür

'ABD'nin Afganistan'da bıraktığı silah miktarı ürkütücü'

20:46 01.10.2021
© Sputnik / Vitaliy PodvitskiyKarikatür
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© Sputnik / Vitaliy Podvitskiy
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Vitaliy Podvitskiy
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Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Şugayev, ABD’nin Afganistan’da bıraktığı ve toplamda 85 milyar dolar olarak değerlendirilen silah miktarının ürkütücü olduğunu belirtti.
FSVTS Direktörü Dmitriy Şugayev, Zvezda televizyonuna açıklamasında, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in, ABD askerleri çekildikten sonra Afganistan’da en az 85 milyar dolarlık silahın kaldığı yönündeki ifadesini değerlendirdi.
Şugayev, “Açıkçası bu rakam, 85 milyar, ürkütücü. Bu rakamı bir düşünün, 22 bin zırhlı otomobil, 358 bin makineli tüfek, 176 top, 8 bin kamyon, nakliye uçakları, yüzden fazla helikopter. Yani Amerikalılar yeni Afganistan iktidarını tepeden tırnağa kadar silahlandırmışlar. Bunun sonu ne olacağını bir tek Tanrı biliyor” ifadesini kullandı.
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