https://tr.sputniknews.com/20211001/abdnin-turkiyenin-onune-koydugu-maliyetler-cok-fazla-o-maliyetlerle-bir-iktidarin-devami-zor-1049487968.html

‘ABD'nin Türkiye’nin önüne koyduğu maliyetler çok fazla, o maliyetlerle bir iktidarın devamı zor'

‘ABD'nin Türkiye’nin önüne koyduğu maliyetler çok fazla, o maliyetlerle bir iktidarın devamı zor'

İsmail Hakkı Pekin'i göre, ABD dünyaya şekil vermeye çalışırken, Türkiye'de iktidara maliyeti yüksek roller biçiyor. Pekin, Ankara'nın bağımsız davranmaya... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T22:05+0300

2021-10-01T22:05+0300

2021-10-04T00:06+0300

eksen

abd

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

ypg

idlib

türk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047199668_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_946036d0835ccd2dd857562d9cd77335.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu vesilesiyle ABD seyahati ve ardından Soçi'de Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından Türkiye'nin dış politikada kritik başlıklardaki duruşu tartışılıyor.Erdoğan'ın New York dönüşü Biden yönetimine sert eleştirilerde bulunmasının ardından bu ay Roma'da düzenlenecek G-20 zirvesinde ve ardından Glassgow'daki İklim Zirvesi'nde ABD Başkanı ile görüşme gerçekleştireceği belirtiliyor. Erdoğan, Putin ile ise ekonomi ve savunma sanayinden enerji işbirliğine uzanan konularda işbirliği vurgusu yapılan bir görüşme gerçekleştirdi. S-400 alımındaki kararlılığın yinelendiği görüşmede iki ülke arasında son dönmede öne çıkan Suriye'nin İdlib bölgesi ile Ukrayna ve Kırım bağlamındaki gündem maddeleri sıkıntılı başlıklar olmayı sürdürüyor.Erdoğan'ın ABD mesajları ve Soçi ziyareti eşliğinde Türkiye'nin ABD ve Rusya ile ilişkilerindeki durumu eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı ve İstinye Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜVSAM) Koordinatörü İsmail Hakkı Pekin ile konuştuk.‘ABD'nin Türkiye’nin önüne koyduğu maliyetler çok fazla. O maliyetlerle bir iktidarın devamı çok zor'İsmail Hakkı Pekin'e göre, ABD'nin Asya Pasifik bölgesinden Ortadoğu'ya dünyayı şekillendirme girişiminde Türkiye'ya birtakım görevler biçerken, tüm başlıklarda Ankara'yı zorluyor. Washington'ın sıkıştırıcı tavrı karşısında Türkiye bağımsız hareket etmeye çalışsa da Batı'ya pek çok bağımlılığı bulunduğunu belirten Pekin, ABD'nin Türkiye'nin önüne koyduğu maliyetlerle bir iktidarının devamının çok zor olduğunu dile getirdi:‘Ankara ABD ve Batı'yı memnun etme politikası izliyor, karşılığını alamıyor’Diğer andan Pekin, Ankara'nın ABD ve Batı'yı memnun etme politikası izlediğini söyledi. Afganista'da Kabil havaalanı işletmesinin de Ukrayna ve Kırım'da da bu politikanın izlendiğini belirten Pekin, buna rağmen karşıllığının alınmadığını dile getirdi. Erdoğan'ın Biden ile görüşmesinin 'prestij' görülecekken gerçekleşememesi örneğini veren Pekin, Cumhurbaşkanı'nın da Putin'e gittiğini anımsattı. Pekin, Ankara'nın Batı'yı terk etmek istemediğinin Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinden de görüldüğünü ekledi:'Türkiye orta boylu bir devlet, tümüyle bağımsız davranması mümkün olmuyor'Türkiye'nin 'orta boylu' bir devlet olduğunu politikalarında tümüyle bağımsız davranmasının mümkün olmadığını söyleyen Pekin, ABD ve Rusya ilişkiler açısından 'dengelenmesi zor' durumun Ukrayna ve Kırım ile Suriye'de açık işaretlerinin görüldüğüne dikkat çekti:‘ABD, YPG özerk devleti kurabilir, biz de burada Türkiye’ye bağlı bir özerk yapı oluşturabilir miyiz', bunun hesabı yapılıyor'Türkiye’nin Suriye'nin İdlib bölgesinde esasen hakim olmadığını, yüzde 90 oranında eski el Kaide'yi teşkil eden HTŞ'nin hakimiyeti bulunduğunu söyleyen Pekin, oradaki unsurların diledikleri zaman Rusya ile Türkiye'ye karşı karşıya getirme potansiyeline dikkat çekti. İdlib'in temizlenmesinde göç olgusunun 'korkutma faktörüne' dönüştüğünü vurgulayan Pekin, bunun yanı sıra ideolojik faktöre de atıfta bulundu. "Öbür tarafta ABD, YPG özerk devleti kurabilir. Biz de burada Türkiye’ye bağlı bir özerk yapı oluşturabilir miyiz, bunun hesabı yapılıyor" diyen Pekin, Ankara'nın gerçekte hakim olmadığı bu bölgeyi temizlemesi gerektiğini vurguladı:“İdlib’de yüzde 90 oranında HTŞ hakim, yani eski El Kaide unsurları. Bizim orada pek fazla hakimiyetimiz yok. Zaman zaman bu gruplar askerlerimize terörist faaliyetlerde bulunuyor. Rusya’nın bizden istediği şu; ‘M4 Karayolu çok önemli bir yol. Dolayısıyla buraya hakim olmak gerek. Aksi halde Esad, Suriye’yi idare edemez. Bu sebeple biraz daha kuzeye çekil, ben operasyon yapayım’ diyor. Rusya’nın istediği orayı temizlemek. Peki Türkiye ne istiyor? Gerekçeleri farklı olabilir ama 'bunu yaparsanız, insanlık durumu çıkar. Sivil-asker demeden Rusya’nın böyle genel bir temizlik hareketi olabilir' diyor. 'Göç olabilir, tekrar tahammülüm yok böyle bir şeye' diyor. Bir de 'teröristler bu tarafa gelir' diyor. Bu göç konusu bizi korkutmak için yapılan bir şeydir. Yoksa burada bir ideolojik bir sorun vardır. Buradaki HTŞ üzerinde Amerika’nın da etkisi var. Buradaki adamlar istedikleri zaman Rusya’yla ABD-Türkiye’yi karşı karşıya getirebiliyor. Rusya’yı burada Türkiye sıkıştırabiliyor. Dolayısıyla bu konuda Türkiye’nin de ideolojik zaafından, Müslüman Kardeşler ya da Selefilik konusuyla ilgili Müslümanların o bölgede bulunmasından, belki de orada bir devletçik tesis etmesinden mi bahsediyoruz, yoksa geleceğe yönelik bazı planlarımız mı var? 'Biz burada dururuz, öbür tarafta da ABD, YPG özerk devleti kurabilir. Ona karşı biz de burada Türkiye’ye bağlı bir özerk yapı oluşturabilir miyiz', bunun hesabı yapılıyor. Bunlar konuşuluyor. Gerçekten orada biz hakim değiliz. Temizlenmesi gerekiyor. Ama bunu zaten Türkiye imzalarken de herhalde bunun kolay ve mümkün olmayacağını biliyordu. Şimdi Rusya bunu rahatlıkla kullanıyor. Türkiye’ye her seferinde bu konuyu hatırlatıyor. En azından 2023’e kadar belki bölgede sınırlı bir harekat olabilir. Halep’in kuzeyinde İdlib’in güneyinde biraz daha ağır silahlar kullanılmadan güneye doğru halkın kaçabileceği birtakım koridorların açılması suretiyle böyle bir şey yapılabilir. Ama onun dışında sükunet devam edecek. En azından bu işin 2023 seçimlere kadar kalacağını düşünüyorum. Bunun karşılığında Rusya’ya biz ne verdik, Rusya bizden hangi talepte bulundu, onu bilmiyorum. Diğer iki nükleer santrali Rusya’ya vermek gibi Suriye ve diğer konularda daha farklı gelişmeler de olabilir. Onlara ne verdik ona bakmak lazım.”

idlib

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

abd, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, ypg, idlib, türk