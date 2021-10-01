Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211001/afganistanda-taliban-aracina-bombali-saldiri-1049443324.html
Afganistan'da Taliban aracına bombalı saldırı
Afganistan'da Taliban aracına bombalı saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde Taliban güçlerine ait bir araca yönelik bombalı saldırı düzenlendi. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T21:16+0300
2021-10-01T21:16+0300
2021-10-01T21:16+0300
taliban kontrolünde afganistan
işid
afganistan
taliban
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049392928_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4840546205fa7fad80d6ad6ca46c7a8d.jpg
Taliban Sözcüsünün Yardımcısı Bilal Kerimi, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın merkezi Çarikar şehrinde Taliban güçlerine ait bir araca yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.Saldırının ardından bölgede saldırının faillerine yönelik operasyon düzenlendiğini ifade eden Kerimi, operasyonda IŞİD üyesi birkaç kişinin öldürüldüğünü ve bazılarının da sağ yakalandığını belirtti.Kerimi, bombalı saldırı ve operasyon sırasında çıkan çatışmada Taliban mensuplarından da yaralananların olduğunu bildirdi.Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından IŞİD saldırılarını artırdı.IŞİD'in, Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da 18 ve 19 Eylül'de düzenlediği bombalı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.Diğer taraftan Taliban yetkilileri, IŞİD'in Afganistan için büyük bir tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049392928_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_e3803819aaf2dded8789af933aab89ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
işid, afganistan, taliban
Afganistan'da Taliban aracına bombalı saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde Taliban güçlerine ait bir araca yönelik bombalı saldırı düzenlendi.
Taliban Sözcüsünün Yardımcısı Bilal Kerimi, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın merkezi Çarikar şehrinde Taliban güçlerine ait bir araca yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırının ardından bölgede saldırının faillerine yönelik operasyon düzenlendiğini ifade eden Kerimi, operasyonda IŞİD üyesi birkaç kişinin öldürüldüğünü ve bazılarının da sağ yakalandığını belirtti.
Kerimi, bombalı saldırı ve operasyon sırasında çıkan çatışmada Taliban mensuplarından da yaralananların olduğunu bildirdi.
Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından IŞİD saldırılarını artırdı.
IŞİD'in, Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da 18 ve 19 Eylül'de düzenlediği bombalı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Diğer taraftan Taliban yetkilileri, IŞİD'in Afganistan için büyük bir tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.