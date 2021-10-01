https://tr.sputniknews.com/20211001/afganistanda-taliban-aracina-bombali-saldiri-1049443324.html

Afganistan'da Taliban aracına bombalı saldırı

Afganistan'da Taliban aracına bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde Taliban güçlerine ait bir araca yönelik bombalı saldırı düzenlendi. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T21:16+0300

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taliban kontrolünde afganistan

işid

afganistan

taliban

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Taliban Sözcüsünün Yardımcısı Bilal Kerimi, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın merkezi Çarikar şehrinde Taliban güçlerine ait bir araca yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.Saldırının ardından bölgede saldırının faillerine yönelik operasyon düzenlendiğini ifade eden Kerimi, operasyonda IŞİD üyesi birkaç kişinin öldürüldüğünü ve bazılarının da sağ yakalandığını belirtti.Kerimi, bombalı saldırı ve operasyon sırasında çıkan çatışmada Taliban mensuplarından da yaralananların olduğunu bildirdi.Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından IŞİD saldırılarını artırdı.IŞİD'in, Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da 18 ve 19 Eylül'de düzenlediği bombalı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.Diğer taraftan Taliban yetkilileri, IŞİD'in Afganistan için büyük bir tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

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işid, afganistan, taliban