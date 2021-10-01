https://tr.sputniknews.com/20211001/ak-partili-samil-tayyardan-faruk-acara-bizde-ust-mercilerdeki-yandaslarini-da-al-git-1049427572.html

AK Partili Şamil Tayyar'dan Faruk Acar'a: Bizde üst mercilerdeki yandaşlarını da al git

AK Partili Şamil Tayyar'dan Faruk Acar'a: Bizde üst mercilerdeki yandaşlarını da al git

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, bundan böyle İYİ Parti için çalışacağını duyuran Andy-Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar'a "Bizde üst mercilerdeki... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T13:20+0300

2021-10-01T13:20+0300

2021-10-01T13:20+0300

türkiye

ak parti

meral akşener

şamil tayyar

faruk acar

andy-ar

iyi parti

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, AK Parti'den ayrılarak İYİ Parti ile çalışacağı açıklanan Andy-Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar'ı eleştirdi.Tayyar, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Duyduk ki düne kadar AK Parti’den milyonlar kazanan Faruk Acar, Akşener’e çalışacakmış. Git. Bizde üst mercilerdeki yandaşlarını, paydaşlarını, iş ortaklarını da al git" dedi.

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ak parti, meral akşener, şamil tayyar, faruk acar, andy-ar, iyi parti