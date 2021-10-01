AK Partili Şamil Tayyar'dan Faruk Acar'a: Bizde üst mercilerdeki yandaşlarını da al git

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, AK Parti'den ayrılarak İYİ Parti ile çalışacağı açıklanan Andy-Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar'ı eleştirdi.Tayyar, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Duyduk ki düne kadar AK Parti’den milyonlar kazanan Faruk Acar, Akşener’e çalışacakmış. Git. Bizde üst mercilerdeki yandaşlarını, paydaşlarını, iş ortaklarını da al git" dedi.
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, bundan böyle İYİ Parti için çalışacağını duyuran Andy-Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar'a "Bizde üst mercilerdeki yandaşlarını, paydaşlarını, iş ortaklarını da al git" diye seslendi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, AK Parti'den ayrılarak İYİ Parti ile çalışacağı açıklanan Andy-Ar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar'ı eleştirdi.
Tayyar, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Duyduk ki düne kadar AK Parti’den milyonlar kazanan Faruk Acar, Akşener’e çalışacakmış. Git. Bizde üst mercilerdeki yandaşlarını, paydaşlarını, iş ortaklarını da al git" dedi.