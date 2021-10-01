https://tr.sputniknews.com/20211001/anadolu-efes-real-madride-yenildi-1049413975.html

Anadolu Efes, Real Madrid'e yenildi

Anadolu Efes, Real Madrid'e yenildi

THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Anadolu Efes, 2021-2022 sezonu ilk maçında konuk olduğu İspanya temsilcisi Real Madrid'e 82-69 yenildi. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

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2021-10-01T00:49+0300

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spor

thy avrupa ligi

anadolu efes

real madrid

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Maça kötü başlayan ve basit top kayıplarına engel olamayan Anadolu Efes, 4. dakika içinde 12-0 geriye düştü. Karşılaşmadaki ilk sayısını 3.5 dakika sonra Larkin ile bulan lacivert-beyazlı ekip, boyalı alanda rakibinin iyi savunması karşısında zorlandı. Kendi boyalı alanını da savunmakta zorlanan Anadolu Efes, Taylor'ın sayılarına engel olamadı ve ilk çeyreği 17 sayı farklı 32-15 geride tamamladı.Anadolu Efes, maçın 2. periyodunun ilk 4 dakikasında da 5 sayı üretebildi. Real Madrid, Abalde'nin üç sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 21 sayıya (41-20) çıkardı. Micic ve Larkin'in üç sayılık basketleriyle oyundan kopmamaya çalışan lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 50-35 geride gitti.Lacivert-beyazlı takım maç boyunca hücumda organize olmakta zorlanırken, Real Madrid mücadelenin 3. periyodunu da 68-48 önde geçti.Anadolu Efes son bölümlerde farkı eritmesine rağmen sahadan 82-69 mağlup ayrıldı.Ligin son şampiyonu yeni sezona yenilgiyle başladı. Maç boyunca 10 top kaybı yapan Anadolu Efes, ribauntlarda ise 42-18 geride kaldı.

https://tr.sputniknews.com/20210607/fenerbahce-bekoyu-93-66-yenen-anadolu-efes-2020-2021-sezonunun-sampiyonu-oldu-1044679238.html

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thy avrupa ligi, anadolu efes, real madrid