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Antalya’da 7.5 ton sağlıksız salça ve turşu ele geçirildi
Antalya’da 7.5 ton sağlıksız salça ve turşu ele geçirildi
Antalya’da bir depoda insan sağlığı açısından güvenli olmayan etiket ve faturasız 7.5 ton salça ve turşu ele geçirildi. Piyasaya sürülmeden el konulan salça ve... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T23:40+0300
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antalya
turşu
salça
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir depoda insan sağlığı açısından güvenli olmayan gıda üretiminin olduğu bilgisi aldı. Depoya gelen ekipler, üzerinde etiket bulunmayan faturasız, 2 bin 732 kg biber salçası, 2 bin 270 kg domates salçası, bin 960 salatalık turşusu ve 610 kg lahana turşusu tespit etti.Piyasaya sürülmeden ele geçirilen salça ve turşular, imha edilmek üzere tarım ilçe müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilere yönelik adli işlem başlatıldı.
türkiye
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antalya, turşu, salça, depo

Antalya’da 7.5 ton sağlıksız salça ve turşu ele geçirildi

23:40 01.10.2021
© İHAAntalya’da 7.5 ton sağlıksız salça ve turşu ele geçirildi
Antalya’da 7.5 ton sağlıksız salça ve turşu ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© İHA
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Antalya’da bir depoda insan sağlığı açısından güvenli olmayan etiket ve faturasız 7.5 ton salça ve turşu ele geçirildi. Piyasaya sürülmeden el konulan salça ve turşular imha edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir depoda insan sağlığı açısından güvenli olmayan gıda üretiminin olduğu bilgisi aldı.
Depoya gelen ekipler, üzerinde etiket bulunmayan faturasız, 2 bin 732 kg biber salçası, 2 bin 270 kg domates salçası, bin 960 salatalık turşusu ve 610 kg lahana turşusu tespit etti.
© İHAAntalya’da 7.5 ton sağlıksız salça ve turşu ele geçirildi
Antalya’da 7.5 ton sağlıksız salça ve turşu ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
Antalya’da 7.5 ton sağlıksız salça ve turşu ele geçirildi
© İHA
Piyasaya sürülmeden ele geçirilen salça ve turşular, imha edilmek üzere tarım ilçe müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilere yönelik adli işlem başlatıldı.
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