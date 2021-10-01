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Araştırma: Aynı anda hem koronavirüs hem grip aşısı olmak güvenli
Araştırma: Aynı anda hem koronavirüs hem grip aşısı olmak güvenli
İngiltere'de yapılan bir araştırma Kovid-19 ve grip aşısını aynı zamanlarda yaptırmanın risk arz etmediğini, bu durumun her iki aşının yarattığı bağışıklık... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T10:01+0300
2021-10-01T10:01+0300
ingiltere
grip
aşı
koronavirüs
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Kuzey Yarımküre'de koronavirüs tedbirleri büyük oranda gevşetildiği, bazı ülkelerde tamamen kaldırıldığı için havalar daha da soğuduğunda grip vakalarında artış bekleniyor. İngiltere'deki Bristol Üniversitesi'nden bilim insanları da grip aşısı ve koronavirüs aşısının yakın zamanlarda yaptırılmasının ne gibi etkileri olabileceğini araştırdı. 3 farklı grip aşısı ile koronavirüs aşıları Pfizer ve AstaZeneca ile yapılan araştırmada aynı gün bir koldan grip aşısı, diğer koldan da koronavirüs aşısı uygulandı. Bir gruba ilk gün Kovid-19 ve grip aşısı vurulurken ikinci gün plasebo verildi. İkinci bir gruba da ilk gün Kovid-19 aşısı ve plasebo, ikinci gün grip aşısı uygulandı. İngiltere ve Galler'deki 12 bölgede 679 gönüllüyle yapılan bu araştırma sonucunda iki aşıyı aynı anda yaptırmanın yan etkilerin orta dereceyi geçmediği görüldü. Katılımcıların yüzde 97'si de gelecekte aynı anda iki aşı yaptırmaya soğuk bakmadığını dile getirdi. Tam sonuçları dünyanın önde gelen hakemli bilim dergilerinden Lancet'te yayınlanacak olan araştırmanın başındaki Rajeka Lazarus'a göre bu sonuçlar sayesinde, her iki aşıyı da vurulması gerekenlerin gitmek zorunda olduğu randevular azalabilir.
ingiltere
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ingiltere, grip, aşı, koronavirüs

Araştırma: Aynı anda hem koronavirüs hem grip aşısı olmak güvenli

10:01 01.10.2021
© REUTERS / HENRY NICHOLLSİngiltere- Londra
İngiltere- Londra - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© REUTERS / HENRY NICHOLLS
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İngiltere'de yapılan bir araştırma Kovid-19 ve grip aşısını aynı zamanlarda yaptırmanın risk arz etmediğini, bu durumun her iki aşının yarattığı bağışıklık yanıtını da olumsuz etkilemediğini ortaya koydu.
Kuzey Yarımküre'de koronavirüs tedbirleri büyük oranda gevşetildiği, bazı ülkelerde tamamen kaldırıldığı için havalar daha da soğuduğunda grip vakalarında artış bekleniyor.
İngiltere'deki Bristol Üniversitesi'nden bilim insanları da grip aşısı ve koronavirüs aşısının yakın zamanlarda yaptırılmasının ne gibi etkileri olabileceğini araştırdı.
3 farklı grip aşısı ile koronavirüs aşıları Pfizer ve AstaZeneca ile yapılan araştırmada aynı gün bir koldan grip aşısı, diğer koldan da koronavirüs aşısı uygulandı.
Bir gruba ilk gün Kovid-19 ve grip aşısı vurulurken ikinci gün plasebo verildi. İkinci bir gruba da ilk gün Kovid-19 aşısı ve plasebo, ikinci gün grip aşısı uygulandı.
İngiltere ve Galler'deki 12 bölgede 679 gönüllüyle yapılan bu araştırma sonucunda iki aşıyı aynı anda yaptırmanın yan etkilerin orta dereceyi geçmediği görüldü. Katılımcıların yüzde 97'si de gelecekte aynı anda iki aşı yaptırmaya soğuk bakmadığını dile getirdi.
Tam sonuçları dünyanın önde gelen hakemli bilim dergilerinden Lancet'te yayınlanacak olan araştırmanın başındaki Rajeka Lazarus'a göre bu sonuçlar sayesinde, her iki aşıyı da vurulması gerekenlerin gitmek zorunda olduğu randevular azalabilir.
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