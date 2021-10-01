Aşı yaptırmayan öğretmen koronavirüse yenildi

Nevşehir'deki Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, muhasebe ve finansman öğretmeni olan Hasan Ali Yıldırım, 15 gün önce kas ağrısı şikayetiyle Kovid-19 testi yaptırdı.Sonucu pozitif çıkan Yıldırım, evinde karantinaya alındı. Beş gün süren karantinanın ardından sağlık durumu ağırlaşan, bir çocuk babası Yıldırım, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kovid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen Yıldırım, 10 gün süren tedavisinde yaşam savaşını kaybetti.17 yıldır öğretmenlik yapan Hasan Ali Yıldırım'ın cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.
Nevşehir'de, lisede muhasebe ve 45 yaşındaki finansman öğretmeni Hasan Ali Yıldırım koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldırım'ın Kovid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.
Nevşehir'deki Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, muhasebe ve finansman öğretmeni olan Hasan Ali Yıldırım, 15 gün önce kas ağrısı şikayetiyle Kovid-19 testi yaptırdı.
Sonucu pozitif çıkan Yıldırım, evinde karantinaya alındı.
Beş gün süren karantinanın ardından sağlık durumu ağırlaşan, bir çocuk babası Yıldırım, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kovid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen Yıldırım, 10 gün süren tedavisinde yaşam savaşını kaybetti.
17 yıldır öğretmenlik yapan Hasan Ali Yıldırım'ın cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.