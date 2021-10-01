https://tr.sputniknews.com/20211001/atinada-ogretmenlerin-performans-degerlendirmesi-uygulamasini-protesto-etti-polis-mudahale-etti-1049444677.html

Atina’da öğretmenler 'performans değerlendirmesi' uygulamasını protesto etti, polis müdahale etti

Atina’da öğretmenler 'performans değerlendirmesi' uygulamasını protesto etti, polis müdahale etti

Yunanistan’ın başkenti Atina’da öğretmenlerin performans değerlendirmesi uygulamasını protesto amacıyla düzenlediği gösteriye emniyet güçlerince biber gazıyla... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T22:10+0300

2021-10-01T22:10+0300

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öğretmen

protestolar

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Sintagma Meydanı’nda yaklaşık yaklaşık 2 bin kişilik grup, öğretmenlerin performans değerlendirilmesine tabi tutulmasını öngören yeni yasal düzenlemeyi protesto etti.Polis, protestocu öğretmenlere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.Performans değerlendirmesi kararına öğretmenlerden tepkiHükûmetin bu yıl getirdiği yasal düzenleme ile öğretmenlerin performans değerlendirilmesine tabi tutulmasına karar verilmişti.Bu karara karşı çıkan öğretmenler, bağlı oldukları sendikalar aracılığıyla, "performans değerlendirmesine dahil olmama" kararı almıştı.Eğitim Bakanlığı, sendikalara karşı dava açarak parlamentoda onaylanan bu yasal düzenlemeye karşı alınan "değerlendirmeye dahil olmama" kararının iptal edilmesini istemişti. Mahkeme ise sendikaların değerlendirmeye katılmama kararının yasalara aykırı olduğuna hükmetmişti.

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yunanistan, öğretmen, protestolar