Avrupa'da doğalgaz 100 euro'yu geçerek rekor kırdı

Hollanda'da vadeli doğalgaz kontratlarının fiyatı kışın yaklaşması ve enerji krizinin giderek derinleşmesiyle megavatsaat başına 100 euro'yu geçti. Bloomberg HT'nin haberine göre AB karbon izin kontratlarının fiyatı ise 62 euro civarında bulunurken Avrupa’da kömür fiyatları 150 euro civarında seyrediyor.30 Eylül’de Türkiye spot doğalgaz fiyatları da rekor tazeleyerek bin metreküp başına 2 bin 927 TL’ye çıktı. 28 Eylül’de spot doğalgazın fiyatı 2 bin 552 TL seviyesinde bulunuyordu. Çin'den enerji firmalarına 'Tedariki güvenceye alın' talimatı Çin’de de merkezi hükümet yetkilileri, kömürden elektrik ve petrole, ülkenin kamuya ait önde gelen enerji şirketlerine bu kış için her ne pahasına olursa olsun tedariklerini güvenceye almaları talimatı verdi.
Avrupa'da vadeli doğalgaz fiyatları megavatsaat başına 100 euro'yu geçerek rekor tazeledi.
Hollanda'da vadeli doğalgaz kontratlarının fiyatı kışın yaklaşması ve enerji krizinin giderek derinleşmesiyle megavatsaat başına 100 euro'yu geçti. Bloomberg HT'nin haberine göre AB karbon izin kontratlarının fiyatı ise 62 euro civarında bulunurken Avrupa’da kömür fiyatları 150 euro civarında seyrediyor.
30 Eylül’de Türkiye spot doğalgaz fiyatları da rekor tazeleyerek bin metreküp başına 2 bin 927 TL’ye çıktı. 28 Eylül’de spot doğalgazın fiyatı 2 bin 552 TL seviyesinde bulunuyordu.
Çin'den enerji firmalarına 'Tedariki güvenceye alın' talimatı
Çin’de de merkezi hükümet yetkilileri, kömürden elektrik ve petrole, ülkenin kamuya ait önde gelen enerji şirketlerine bu kış için her ne pahasına olursa olsun tedariklerini güvenceye almaları talimatı verdi.