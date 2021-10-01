https://tr.sputniknews.com/20211001/avrupada-dogalgaz-100-euroyu-gecerek-rekor-kirdi--1049426489.html

Avrupa'da doğalgaz 100 euro'yu geçerek rekor kırdı

Avrupa'da doğalgaz 100 euro'yu geçerek rekor kırdı

Avrupa'da vadeli doğalgaz fiyatları megavatsaat başına 100 euro'yu geçerek rekor tazeledi. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T12:58+0300

2021-10-01T12:58+0300

2021-10-01T12:59+0300

ekonomi

avrupa

doğalgaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049426464_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b6ce8ade17927a72bcfefb2429dab734.jpg

Hollanda'da vadeli doğalgaz kontratlarının fiyatı kışın yaklaşması ve enerji krizinin giderek derinleşmesiyle megavatsaat başına 100 euro'yu geçti. Bloomberg HT'nin haberine göre AB karbon izin kontratlarının fiyatı ise 62 euro civarında bulunurken Avrupa’da kömür fiyatları 150 euro civarında seyrediyor.30 Eylül’de Türkiye spot doğalgaz fiyatları da rekor tazeleyerek bin metreküp başına 2 bin 927 TL’ye çıktı. 28 Eylül’de spot doğalgazın fiyatı 2 bin 552 TL seviyesinde bulunuyordu. Çin'den enerji firmalarına 'Tedariki güvenceye alın' talimatı Çin’de de merkezi hükümet yetkilileri, kömürden elektrik ve petrole, ülkenin kamuya ait önde gelen enerji şirketlerine bu kış için her ne pahasına olursa olsun tedariklerini güvenceye almaları talimatı verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa, doğalgaz