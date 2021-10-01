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https://tr.sputniknews.com/20211001/azerbaycanli-polis-karakolda-esini-vurdu-cesedi-diger-polislerle-birlikte-tasidilar-1049423513.html
Azerbaycanlı polis, karakolda eşini vurdu: Cesedi diğer polislerle birlikte taşıdılar
Azerbaycanlı polis, karakolda eşini vurdu: Cesedi diğer polislerle birlikte taşıdılar
Azerbaycan'da bir polis memuru, eşini karakolda vurarak öldürdü. Kadının cansız bedeni ise, polisler tarafından toplu bir şekilde taşınarak karakoldan... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T11:42+0300
2021-10-01T11:42+0300
2021-10-01T11:45+0300
dünya
azerbaycan
polis
kadın cinayeti
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Azerbaycan Nizami ilçesinde yaşayan Khanim Mammadova, aile içi şiddet nedeniyle eşi polis memuru Ismayil Mammadov'u şikayet etmek için karakola geldi. Khanim'in ardından karakola gelen Ismayil Mammadov ise, eşini tabancasıyla vurarak öldürdü. Mammadov gözaltına alınırken, karakoldaki polislerin Khanim'in cesedini birlikte karakol dışına kaçırmaya çalıştıkları görüldü.
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azerbaycan, polis, kadın cinayeti
Azerbaycanlı polis, karakolda eşini vurdu: Cesedi diğer polislerle birlikte taşıdılar 11:42 01.10.2021 (güncellendi: 11:45 01.10.2021)
Azerbaycan'da bir polis memuru, eşini karakolda vurarak öldürdü. Kadının cansız bedeni ise, polisler tarafından toplu bir şekilde taşınarak karakoldan çıkarıldı.
Azerbaycan Nizami ilçesinde yaşayan
Khanim Mammadova, aile içi şiddet nedeniyle eşi polis memuru Ismayil Mammadov'u şikayet etmek için karakola geldi.
Khanim'in ardından karakola gelen Ismayil Mammadov ise, eşini tabancasıyla vurarak öldürdü.
Mammadov gözaltına alınırken,
karakoldaki polislerin Khanim'in cesedini birlikte karakol dışına kaçırmaya çalıştıkları görüldü.