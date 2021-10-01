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https://tr.sputniknews.com/20211001/bahreynin-baskenti-manamada-israil-buyukelciligi-acildi-1049414869.html
Bahreyn'in başkenti Manama'da İsrail Büyükelçiliği açıldı
Bahreyn'in başkenti Manama'da İsrail Büyükelçiliği açıldı
Bahreyn'in başkenti Manama'da İsrail Büyükelçiliği resmi törenle açıldı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T01:22+0300
2021-10-01T01:22+0300
dünya
israil
bahreyn
israil'le normalleşme
manama
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Açılış törenine katılan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid yaptığı açıklamada, "Halklarımızın sonsuza kadar barış ve refah içinde yaşamasını umuyorum. Bugün İsrail, Körfez'de büyük ve tarihi bir adım attı. Büyükelçiliğin açılması aramızdaki siyasi işbirliğini simgeliyor. Ayrıca yılsonuna kadar İsrail'deki Bahreyn Büyükelçiliğinin açılması konusunda da anlaştık" dedi.İsrail ile Bahreyn arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması sonrası bugün ilk kez Bahreyn'e resmi bir ziyaret gerçekleştiren Lapid, daha önce Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile bir araya gelmişti. Görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapan Lapid, "Bu umut dolu tarihi toplantı için Majesteleri Kral Hamad bin İsa Al Halife'ye en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Majestelerinin liderliği ve ilhamı gerçek işbirliğine yol açtı ve toplantımız ilişkimizin ileriye giden yolunu belirledi" ifadelerini kullanmıştı.Öte yandan İsrail ile Bahreyn arasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210419/bahreyn-ile-israil-arasinda-normallesme-sonrasi-ilk-dogrudan-ucuslar-basliyor-1044303508.html
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israil, bahreyn, israil'le normalleşme, manama

Bahreyn'in başkenti Manama'da İsrail Büyükelçiliği açıldı

01:22 01.10.2021
© İHA / HAMAD ALNAJJARBahreyn'in başkenti Manama'da İsrail Büyükelçiliği resmi törenle açıldı.
Bahreyn'in başkenti Manama'da İsrail Büyükelçiliği resmi törenle açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© İHA / HAMAD ALNAJJAR
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Bahreyn'in başkenti Manama'da İsrail Büyükelçiliği resmi törenle açıldı.
Açılış törenine katılan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid yaptığı açıklamada, "Halklarımızın sonsuza kadar barış ve refah içinde yaşamasını umuyorum. Bugün İsrail, Körfez'de büyük ve tarihi bir adım attı. Büyükelçiliğin açılması aramızdaki siyasi işbirliğini simgeliyor. Ayrıca yılsonuna kadar İsrail'deki Bahreyn Büyükelçiliğinin açılması konusunda da anlaştık" dedi.
İsrail ile Bahreyn arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması sonrası bugün ilk kez Bahreyn'e resmi bir ziyaret gerçekleştiren Lapid, daha önce Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile bir araya gelmişti. Görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapan Lapid, "Bu umut dolu tarihi toplantı için Majesteleri Kral Hamad bin İsa Al Halife'ye en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Majestelerinin liderliği ve ilhamı gerçek işbirliğine yol açtı ve toplantımız ilişkimizin ileriye giden yolunu belirledi" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan İsrail ile Bahreyn arasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.
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