https://tr.sputniknews.com/20211001/bakan-akar-abdli-mevkidasi-ile-savunma-ve-guvenlik-is-birligi-konularini-gorustu-1049443244.html

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile 'savunma ve güvenlik iş birliği' konularını görüştü

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile 'savunma ve güvenlik iş birliği' konularını görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lyold Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik iş birliği... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T21:13+0300

2021-10-01T21:13+0300

2021-10-01T21:26+0300

savunma

hulusi akar

milli savunma bakanlığı (msb)

lloyd austin

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.Akar ve Austin, daha yakın iş birliği ve koordinasyon ile iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), lloyd austin