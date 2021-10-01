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https://tr.sputniknews.com/20211001/bakan-akar-abdli-mevkidasi-ile-savunma-ve-guvenlik-is-birligi-konularini-gorustu-1049443244.html
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile 'savunma ve güvenlik iş birliği' konularını görüştü
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile 'savunma ve güvenlik iş birliği' konularını görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lyold Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik iş birliği... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T21:13+0300
2021-10-01T21:13+0300
2021-10-01T21:26+0300
savunma
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
lloyd austin
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.Akar ve Austin, daha yakın iş birliği ve koordinasyon ile iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), lloyd austin
Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile 'savunma ve güvenlik iş birliği' konularını görüştü 21:13 01.10.2021 (güncellendi: 21:26 01.10.2021)
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lyold Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre,
Akar ile Austin arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Akar ve Austin, daha yakın iş birliği ve koordinasyon ile iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.