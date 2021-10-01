https://tr.sputniknews.com/20211001/bakan-yanik-kadinlarin-dahil-olmadigi-hicbir-projenin-hayatiyetini-surdurme-sansi-yok-1049413532.html

Bakan Yanık: Kadınların dahil olmadığı hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok

Bakan Yanık: Kadınların dahil olmadığı hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınlara yapılan sosyal yardımların bir üretime dönüşerek hayata aktarıldığını belirterek, "Kadınların dahil... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T00:38+0300

2021-10-01T00:38+0300

2021-10-01T00:38+0300

türkiye

türkiye

kadın

kooperatif

derya yanık

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Altındağ ilçesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadın Kooperatifleri İç Anadolu Buluşması'na katıldı. Kadın Kooperatifleri Bölgesel İşbirliği Toplantısı'nın 9. ve son olduğunu belirten Bakan Yanık, şöyle konuştu:Bakan Yanık, yapılan sosyal yardımların bir üretime dönüşerek hayata aktarıldığını belirterek, şöyle konuştu:Kooperatifçiliği sadece bir kadın destekleme modeli olarak görmediklerini belirterek ülke ekonomisine katkıda bulunmak açısından da önemli bir çalışma olarak gördüklerini söyleyen Yanık, "Kooperatifçiliğin Türkiye'de atıl kalmasının bir sebebinin kadınların bugüne kadar kooperatifçilik alanına dahil olmaması olarak görüyorum. Bundan sonra kooperatifçilik sadece kadın kooperatifleri alanında değil Türkiye'de bir üretim modeli olarak çok daha atılım yapacak örnek bir modele dönüşecek. Bunu da kadınların başaracağına, kadınların ürettiği modeli, bugün şurada toplantılarını yaptığımız bundan sonra faaliyet olarak devam ettireceğimiz ve yoğunlaşmasını gelişmesini beklediğimiz modelin ön açıcı etkisinin olacağına inanıyorum. Kooperatifçiliği sadece bir kadın destekleme modeli, olarak ya da kadınlara bir destek modeli olarak görmüyoruz. Ülkemizin belki önümüzdeki süreçte ekonomisine katkı da bulunmak açısından da önemli bir çalışma olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.Bakan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

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türkiye, kadın, kooperatif, derya yanık