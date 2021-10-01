Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211001/bakan-yanik-kadinlarin-dahil-olmadigi-hicbir-projenin-hayatiyetini-surdurme-sansi-yok-1049413532.html
Bakan Yanık: Kadınların dahil olmadığı hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok
Bakan Yanık: Kadınların dahil olmadığı hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınlara yapılan sosyal yardımların bir üretime dönüşerek hayata aktarıldığını belirterek, "Kadınların dahil... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T00:38+0300
2021-10-01T00:38+0300
türkiye
türkiye
kadın
kooperatif
derya yanık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044798584_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ff48b76e25c0c840e0a1606b6d593fd8.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Altındağ ilçesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadın Kooperatifleri İç Anadolu Buluşması'na katıldı. Kadın Kooperatifleri Bölgesel İşbirliği Toplantısı'nın 9. ve son olduğunu belirten Bakan Yanık, şöyle konuştu:Bakan Yanık, yapılan sosyal yardımların bir üretime dönüşerek hayata aktarıldığını belirterek, şöyle konuştu:Kooperatifçiliği sadece bir kadın destekleme modeli olarak görmediklerini belirterek ülke ekonomisine katkıda bulunmak açısından da önemli bir çalışma olarak gördüklerini söyleyen Yanık, "Kooperatifçiliğin Türkiye'de atıl kalmasının bir sebebinin kadınların bugüne kadar kooperatifçilik alanına dahil olmaması olarak görüyorum. Bundan sonra kooperatifçilik sadece kadın kooperatifleri alanında değil Türkiye'de bir üretim modeli olarak çok daha atılım yapacak örnek bir modele dönüşecek. Bunu da kadınların başaracağına, kadınların ürettiği modeli, bugün şurada toplantılarını yaptığımız bundan sonra faaliyet olarak devam ettireceğimiz ve yoğunlaşmasını gelişmesini beklediğimiz modelin ön açıcı etkisinin olacağına inanıyorum. Kooperatifçiliği sadece bir kadın destekleme modeli, olarak ya da kadınlara bir destek modeli olarak görmüyoruz. Ülkemizin belki önümüzdeki süreçte ekonomisine katkı da bulunmak açısından da önemli bir çalışma olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.Bakan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044798584_74:0:1114:780_1920x0_80_0_0_c2d6dd831b08d4df41f5d51307ba3a78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kadın, kooperatif, derya yanık

Bakan Yanık: Kadınların dahil olmadığı hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok

00:38 01.10.2021
© AADerya Yanık
Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AA
Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınlara yapılan sosyal yardımların bir üretime dönüşerek hayata aktarıldığını belirterek, "Kadınların dahil olmadığı hiçbir çalışmanın hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Altındağ ilçesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadın Kooperatifleri İç Anadolu Buluşması'na katıldı.
Kadın Kooperatifleri Bölgesel İşbirliği Toplantısı'nın 9. ve son olduğunu belirten Bakan Yanık, şöyle konuştu:
"Yerelde gittiğimiz yerlerde, bölge toplantılarında çok güzel örneklerle karşılaştık. Bu işin ne kadar büyük bir şevkle, heyecanla sahiplenildiğini hem kadınlarımız tarafından hem de diğer kademeler tarafından çok sahiplenildiğini gördük. Hem Ticaret hem Tarım Bakanımıza ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ana çalışma alanlarımızdan birisi nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızı odağa alan faaliyetlerimiz, gerek kadınların toplumsal görünürlüğünün artırılması, gerekse sosyal ve ekonomik açıdan kadınların güçlendirilmesi gibi birçok faaliyetimizin ve geliştirdiğimiz politikaların temelinde kadınlara yönelik desteklerimiz yer alıyor. Söz konusu destekleri ve politikaları sadece doğrudan yardım olarak düşünmeyelim. Bu vizyonumuzun ana ekseni, aslında kadınların kendilerini doğru ve güçlü ifade etmelerine zemin hazırlayacak bir ekosistem hazırlamak."
Bakan Yanık, yapılan sosyal yardımların bir üretime dönüşerek hayata aktarıldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Türkiye Aile Yapısı araştırmasında çıkardığımız sonuçlardan birisi kadınlara sosyal destek, sosyal yardım olarak doğrudan nakdi destek sağladığımızda da bu yardımı alıp kenara çekilmiyor. Bu yardımla aslında bir şekilde bir süre sonra üretim bandının içine dahil olmuş oluyor. Sadece sosyal yardımı alıp, kullanıp sosyal yardımla hayatını idame ettirme yolunu kadınlar seçmiyorlar. Muhakkak o sosyal yardımın bir üretime dönüştüğünü ve hayata aktarıldığını görüyorsunuz. Kadınların dahil olmadığı hiçbir çalışmanın hiçbir projenin hayatiyetini sürdürme şansı yok."
Kooperatifçiliği sadece bir kadın destekleme modeli olarak görmediklerini belirterek ülke ekonomisine katkıda bulunmak açısından da önemli bir çalışma olarak gördüklerini söyleyen Yanık, "Kooperatifçiliğin Türkiye'de atıl kalmasının bir sebebinin kadınların bugüne kadar kooperatifçilik alanına dahil olmaması olarak görüyorum. Bundan sonra kooperatifçilik sadece kadın kooperatifleri alanında değil Türkiye'de bir üretim modeli olarak çok daha atılım yapacak örnek bir modele dönüşecek. Bunu da kadınların başaracağına, kadınların ürettiği modeli, bugün şurada toplantılarını yaptığımız bundan sonra faaliyet olarak devam ettireceğimiz ve yoğunlaşmasını gelişmesini beklediğimiz modelin ön açıcı etkisinin olacağına inanıyorum. Kooperatifçiliği sadece bir kadın destekleme modeli, olarak ya da kadınlara bir destek modeli olarak görmüyoruz. Ülkemizin belki önümüzdeki süreçte ekonomisine katkı da bulunmak açısından da önemli bir çalışma olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.
Bakan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ekosistem oluşturmak dedim. Bu hedefe yönelik olarak kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve kadınların ticari faaliyetlerini kolaylaştırıcı teşvikler bizim önem verdiğimiz konular arasında. Son birkaç yılda sadece Türkiye'de değil dünyada da örnek oluşturacak bir anlayışı hayata geçirdik. Yeni gelişen teknolojik imkanlardan da faydalanarak dünyaya sunacağımız bir model kurguladık. İş birliği, dayanışma ve karşılıklı tecrübelerden öğrenmeyi sağlayan kooperatifçiliği kadınların önemli başarı hikayelerini yazabilecekleri bir formata dönüştürdük."
010000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce