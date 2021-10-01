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https://tr.sputniknews.com/20211001/bir-aydir-araliksiz-hickiriyor-uyuyamiyorum-15-kilo-verdim-1049414295.html
Bir aydır aralıksız hıçkırıyor: Uyuyamıyorum, 15 kilo verdim
Bir aydır aralıksız hıçkırıyor: Uyuyamıyorum, 15 kilo verdim
Diyarbakır'da yaklaşık bir aydır aralıksız devam eden hıçkırık nöbeti geçiren 28 yaşındaki Süleyman Çetinkaya, her yemekten sonra istifra ettiğini, bundan... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T00:58+0300
2021-10-01T00:58+0300
türkiye
diyarbakır
süleyman çetinkaya
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Diyarbakır'da yaklaşık bir aydır hıçkırık nöbeti geçiren 28 yaşındaki Süleyman Çetinkaya'nın rahatsızlığının teşhis edilmesi için Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tetkik yapıldı.Merkez Yenişehir ilçesinde, bir ay önce başlayan ve aralıksız devam eden hıçkırık nöbeti nedeniyle zor günler geçiren Çetinkaya, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu.Şikayetlerini anlatan Çetinkaya'nın beyin emarı (MR) çekildi, kan tahlilleri yapıldı.Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebahat Taşdemir ile de görüşen Çetinkaya, mide rahatsızlığından sonra bir aydır hıçkırık nöbeti geçirdiğini, Diyarbakır'da birçok doktora başvurduğunu ancak rahatsızlığına teşhis konulamadığını söyledi.İştahının kesildiğini, her yemekten sonra istifra ettiğini, bundan dolayı bir ayda 15 kilo verdiğini anlatan Çetinkaya, uyumadığını ve çok sıkıntı yaşadığını belirtti.Prof. Dr. Taşdemir AA muhabirine, Çetinkaya'nın rahatsızlığının yapılan tetkiklerin sonucuna göre belirleneceğini ifade ederek, "Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını sağlarız. Her bulantı, istifra ve hıçkırık mide ve bağırsakla ilgili değil. Bazen beyinle ilgili de olabiliyor. Hastamıza doğru tedaviyi verebilmemiz için laboratuvar sonuçlarını beklemek zorundayız. Sonuçlarına göre gerekli tedaviyi uygulayacağız" dedi.
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diyarbakır, süleyman çetinkaya

Bir aydır aralıksız hıçkırıyor: Uyuyamıyorum, 15 kilo verdim

00:58 01.10.2021
© AASüleyman Çetinkaya
Süleyman Çetinkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AA
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Diyarbakır'da yaklaşık bir aydır aralıksız devam eden hıçkırık nöbeti geçiren 28 yaşındaki Süleyman Çetinkaya, her yemekten sonra istifra ettiğini, bundan dolayı bir ayda 15 kilo verdiğini ve uyumadığını söyledi.
Diyarbakır'da yaklaşık bir aydır hıçkırık nöbeti geçiren 28 yaşındaki Süleyman Çetinkaya'nın rahatsızlığının teşhis edilmesi için Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tetkik yapıldı.
Merkez Yenişehir ilçesinde, bir ay önce başlayan ve aralıksız devam eden hıçkırık nöbeti nedeniyle zor günler geçiren Çetinkaya, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu.
Şikayetlerini anlatan Çetinkaya'nın beyin emarı (MR) çekildi, kan tahlilleri yapıldı.
Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebahat Taşdemir ile de görüşen Çetinkaya, mide rahatsızlığından sonra bir aydır hıçkırık nöbeti geçirdiğini, Diyarbakır'da birçok doktora başvurduğunu ancak rahatsızlığına teşhis konulamadığını söyledi.
İştahının kesildiğini, her yemekten sonra istifra ettiğini, bundan dolayı bir ayda 15 kilo verdiğini anlatan Çetinkaya, uyumadığını ve çok sıkıntı yaşadığını belirtti.
Prof. Dr. Taşdemir AA muhabirine, Çetinkaya'nın rahatsızlığının yapılan tetkiklerin sonucuna göre belirleneceğini ifade ederek, "Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını sağlarız. Her bulantı, istifra ve hıçkırık mide ve bağırsakla ilgili değil. Bazen beyinle ilgili de olabiliyor. Hastamıza doğru tedaviyi verebilmemiz için laboratuvar sonuçlarını beklemek zorundayız. Sonuçlarına göre gerekli tedaviyi uygulayacağız" dedi.
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