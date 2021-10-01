https://tr.sputniknews.com/20211001/bir-aydir-araliksiz-hickiriyor-uyuyamiyorum-15-kilo-verdim-1049414295.html

Bir aydır aralıksız hıçkırıyor: Uyuyamıyorum, 15 kilo verdim

Bir aydır aralıksız hıçkırıyor: Uyuyamıyorum, 15 kilo verdim

Diyarbakır'da yaklaşık bir aydır aralıksız devam eden hıçkırık nöbeti geçiren 28 yaşındaki Süleyman Çetinkaya, her yemekten sonra istifra ettiğini, bundan... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T00:58+0300

2021-10-01T00:58+0300

2021-10-01T00:58+0300

türkiye

diyarbakır

süleyman çetinkaya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049414269_0:186:2000:1311_1920x0_80_0_0_6b4afe72211f3905e8846bdf9770c1f5.jpg

Diyarbakır'da yaklaşık bir aydır hıçkırık nöbeti geçiren 28 yaşındaki Süleyman Çetinkaya'nın rahatsızlığının teşhis edilmesi için Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tetkik yapıldı.Merkez Yenişehir ilçesinde, bir ay önce başlayan ve aralıksız devam eden hıçkırık nöbeti nedeniyle zor günler geçiren Çetinkaya, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu.Şikayetlerini anlatan Çetinkaya'nın beyin emarı (MR) çekildi, kan tahlilleri yapıldı.Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebahat Taşdemir ile de görüşen Çetinkaya, mide rahatsızlığından sonra bir aydır hıçkırık nöbeti geçirdiğini, Diyarbakır'da birçok doktora başvurduğunu ancak rahatsızlığına teşhis konulamadığını söyledi.İştahının kesildiğini, her yemekten sonra istifra ettiğini, bundan dolayı bir ayda 15 kilo verdiğini anlatan Çetinkaya, uyumadığını ve çok sıkıntı yaşadığını belirtti.Prof. Dr. Taşdemir AA muhabirine, Çetinkaya'nın rahatsızlığının yapılan tetkiklerin sonucuna göre belirleneceğini ifade ederek, "Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını sağlarız. Her bulantı, istifra ve hıçkırık mide ve bağırsakla ilgili değil. Bazen beyinle ilgili de olabiliyor. Hastamıza doğru tedaviyi verebilmemiz için laboratuvar sonuçlarını beklemek zorundayız. Sonuçlarına göre gerekli tedaviyi uygulayacağız" dedi.

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diyarbakır, süleyman çetinkaya