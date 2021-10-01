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https://tr.sputniknews.com/20211001/birgun-gazetesi-twitter-hesabindan-sedat-pekerin-mesajini-paylasan-erk-acarerle-iliskisini-kesti-1049421180.html
Birgün gazetesi, Twitter hesabından Sedat Peker'in mesajını paylaşan Erk Acarer'le ilişkisini kesti
Birgün gazetesi, Twitter hesabından Sedat Peker'in mesajını paylaşan Erk Acarer'le ilişkisini kesti
Birgün gazetesi, Twitter hesabından organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkisini kesti. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
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sedat peker
birgün
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Birgün gazetesi, Sedat Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkisini kesti.Ne olmuştu?Acarer'in Peker'in tweetlerini paylaşması tartışmalara neden olmuştu. Acarer, bilgileri teyit ettiğine dair kendisine destek veren Peker'e teşekkür etmiş, "Eleştirilerin de başımın üstünde yeri var" demişti.Peker ise Acarer'i eleştiren Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'yi hedef alarak, "Erk Acarer’in bu namuslu tavrını Z kuşağı gelecekte saygıyla anarken Faruk Bildirici gibi kişileri ise nasıl anacaklarını hep beraber göreceğiz." görüşünü savunmuştu. Peker, yaklaşık iki saat sonra attığı ek tweet'te ise "Eleştirirken nezaket sınırını biraz aşmış olabilirim." ifadeleriyle Bildirici'yi etiketleyerek 'özür' dilemişti.
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Birgün gazetesi, Twitter hesabından Sedat Peker'in mesajını paylaşan Erk Acarer'le ilişkisini kesti

10:20 01.10.2021
© Fotoğraf : Twitter / eacarerErk Acarer
Erk Acarer - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© Fotoğraf : Twitter / eacarer
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Birgün gazetesi, Twitter hesabından organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkisini kesti.
Birgün gazetesi, Sedat Peker'in mesajlarını paylaşan Erk Acarer'le ilişkisini kesti.

Ne olmuştu?

Acarer'in Peker'in tweetlerini paylaşması tartışmalara neden olmuştu. Acarer, bilgileri teyit ettiğine dair kendisine destek veren Peker'e teşekkür etmiş, "Eleştirilerin de başımın üstünde yeri var" demişti.
Peker ise Acarer'i eleştiren Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'yi hedef alarak, "Erk Acarer’in bu namuslu tavrını Z kuşağı gelecekte saygıyla anarken Faruk Bildirici gibi kişileri ise nasıl anacaklarını hep beraber göreceğiz." görüşünü savunmuştu.
Peker, yaklaşık iki saat sonra attığı ek tweet'te ise "Eleştirirken nezaket sınırını biraz aşmış olabilirim." ifadeleriyle Bildirici'yi etiketleyerek 'özür' dilemişti.
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