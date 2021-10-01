Boğaziçili akademisyenler: Yüzlerce öğrencimiz üniversite yurtlarına yerleştirilemedi

Yeni öğretim yılının başlamasına beş gün kala, üniversitemizde kampüs hayatının pandemi koşullarına göre düzenlenmesine dair yaşanan yönetim krizi devam ediyor. Kayyum rejiminin akademik işlerden ve öğrenci işlerinden sorumlu rektör yardımcısı Fazıl Önder Sönmez’in; hocaların görüş ve taleplerini, bölümlerin aylar önce titizlikle hazırladıkları ders düzenlerini hiçe sayarak, ilgili komisyonları devre dışı bırakarak, tek başına, gereken bilgi ve birikimden yoksun bir şekilde oluşturduğu programın uygulanabilmesi mümkün değildir. Yeni öğretim yılının başlamasına beş gün kala, üniversitemizde kampüs hayatının pandemi koşullarına göre düzenlenmesine dair yaşanan yönetim krizi devam ediyor. Kayyum rejiminin akademik işlerden ve öğrenci işlerinden sorumlu rektör yardımcısı Fazıl Önder Sönmez’in; hocaların görüş ve taleplerini, bölümlerin aylar önce titizlikle hazırladıkları ders düzenlerini hiçe sayarak, ilgili komisyonları devre dışı bırakarak, tek başına, gereken bilgi ve birikimden yoksun bir şekilde oluşturduğu programın uygulanabilmesi mümkün değildir.

Bu program, yeterli teknik ve güvenlik altyapısı sağlanamayan sınıflarda; hoca ve öğrencilerin sağlığını riske atıyor, onları mesai dışı saatlerde çalışmaya zorluyor. Dahası, dayatılan bu mantık dışı düzenleme; zorunlu dersler, laboratuvar dersleri, kitle dersleri gibi derslerde çakışmalara yol açıyor, öğrencileri ders programlarını hazırlayamaz hale getiriyor. Bu program, yeterli teknik ve güvenlik altyapısı sağlanamayan sınıflarda; hoca ve öğrencilerin sağlığını riske atıyor, onları mesai dışı saatlerde çalışmaya zorluyor. Dahası, dayatılan bu mantık dışı düzenleme; zorunlu dersler, laboratuvar dersleri, kitle dersleri gibi derslerde çakışmalara yol açıyor, öğrencileri ders programlarını hazırlayamaz hale getiriyor.

Bu zamana kadar, pandeminin ilk haftalarında dahi, ortak bir çalışma ve koordinasyonla sorunsuz bir şekilde gerçekleşen üniversitemizin akademik işleyişi, tek bir kişinin keyfi ve gelişigüzel alınmış kararları nedeniyle büyük zarar görüyor. Bu zamana kadar,ortak bir çalışma ve koordinasyonla sorunsuz bir şekilde gerçekleşen üniversitemizin akademik işleyişi, tek bir kişinin keyfi ve gelişigüzel alınmış kararları nedeniyle büyük zarar görüyor.

Bu da yetmezmiş gibi, yeni öğretim yılının başlamasına beş gün kala, yüzlerce öğrencimiz üniversite yurtlarına yerleştirilemedi. Yurtlar Komisyonu Başkanı olarak; öğrencilerin barınma hakkının sağlanması, yurtların pandemi koşullarına göre güvenli bir şekilde düzenlenmesinden sorumlu olan ve ilgili komisyonu toplamadan süreci yine tek başına yönetmeye çalışan Fazıl Önder Sönmez, elbette bu yaşanan krizin de sorumlusudur. Bu da yetmezmiş gibi, yeni öğretim yılının başlamasına beş gün kala, yüzlerce öğrencimiz üniversite yurtlarına yerleştirilemedi. Yurtlar Komisyonu Başkanı olarak; öğrencilerin barınma hakkının sağlanması, yurtların pandemi koşullarına göre güvenli bir şekilde düzenlenmesinden sorumlu olan ve ilgili komisyonu toplamadan süreci yine tek başına yönetmeye çalışan Fazıl Önder Sönmez, elbette bu yaşanan krizin de sorumlusudur.