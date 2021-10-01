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Brezilya'da hastane skandalı: Koronavirüs ölümlerini sakladı, yaşlılar üzerinde ilaç test etti
Brezilya'da hastane skandalı: Koronavirüs ölümlerini sakladı, yaşlılar üzerinde ilaç test etti
Brezilya'nın en büyük hastane zincirlerinden biri olan Prevent Senior, koronavirüs ölümlerini örtbas etmekle, doktorlara etkisiz tedaviler yazmaları için baskı... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T02:28+0300
2021-10-01T02:29+0300
koronavirüs
brezilya
skandal
koronavirüs
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Ülke genelinde yarım milyondan fazla üyesi olan Prevent Senior adlı hastane zinciri, Brezilya'nın corona virüs krizine ve Başkan Jair Bolsonaro'nun son derece tartışmalı yanıtına ilişkin bir kongre soruşturmasının hedefinde bulunuyor.'Yaşlı hastaları kobay olarak kullandılar'NTV'nin haberine göre geçen ay, içeriden bilgi veren bir grup doktor, yaşlılara hizmet veren São Paulo merkezli firmaya karşı bir dizi skandalı içeren 10 bin sayfalık bir dosyayı müfettişlere teslim etti. Dosyada, yaşlı hastaların tam rızaları olmaksızın kanıtlanmamış Covid "tedavilerinin" test edilmesi için "insan kobayları" olarak kullanıldığına dair iddialar yer aldı.Prevent Senior ise aslı olmayan suçlamaalrı reddettiğini, her zaman yasal ve etik kurallar dahilinde hareket ettiğini belirterek, "Prevent Senior, doktorlarının özerkliğine her zaman saygı duydu ve ideolojik görüşleri nedeniyle çalışanlarını asla işten çıkarmadı" açıklamasını yaptı.İnsanlar sokağa çıktıBununla birlikte iddialar, dünyada ölü sayısında ABD’nin ardından ikinci sırada olan Brezilya’da büyük bir öfkeye yol açtı. Bir grup protestocu Sao Paulo önündeki hastanenin genel merkezinde gösteri düzenledi. Ülkede şimdiye kadara Covid-19 nedeniyle yaklaşık 600 bin kişi hayatını kaybetti.São Paulo Üniversitesi'nden bir halk sağlığı uzmanı ve avukat olan Daniel Dourado, “Bu, Brezilya'da eşi görülmemiş bir skandal” dedi.Dourado, Prevent Senior aleyhindeki iddialarınaçıklığa kavuşturulması gerektiği belirterek, polis soruşturmasının gereklii olduğunu söyledi. Ancak, şirketin bazı hükümet yetkilileri ve gayri resmi danışmanlarla bir "ittifak" kurmuş olabileceğine dair rahatsız edici işaretler bulunduğunu aktardı.Rio de Janeiro Federal Üniversitesi'ndeki Covid-19 görev gücünün bir üyesi olan Chrystina Barro ise suçlamaların doğrulanması halinde oldukça ciddi olduğunu söyledi:
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brezilya, skandal, koronavirüs

Brezilya'da hastane skandalı: Koronavirüs ölümlerini sakladı, yaşlılar üzerinde ilaç test etti

02:28 01.10.2021 (güncellendi: 02:29 01.10.2021)
© REUTERS / Amanda PerobelliBrezilya Koronavirüs
Brezilya Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© REUTERS / Amanda Perobelli
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Brezilya'nın en büyük hastane zincirlerinden biri olan Prevent Senior, koronavirüs ölümlerini örtbas etmekle, doktorlara etkisiz tedaviler yazmaları için baskı yapmakla ve Brezilya hükümetinin Kovid kilitlenmesine direnmesine yardımcı olmak için kanıtlanmamış ilaçları yaşlı hastalar üzerinde test etmekle suçlandı.
Ülke genelinde yarım milyondan fazla üyesi olan Prevent Senior adlı hastane zinciri, Brezilya'nın corona virüs krizine ve Başkan Jair Bolsonaro'nun son derece tartışmalı yanıtına ilişkin bir kongre soruşturmasının hedefinde bulunuyor.

'Yaşlı hastaları kobay olarak kullandılar'

NTV'nin haberine göre geçen ay, içeriden bilgi veren bir grup doktor, yaşlılara hizmet veren São Paulo merkezli firmaya karşı bir dizi skandalı içeren 10 bin sayfalık bir dosyayı müfettişlere teslim etti. Dosyada, yaşlı hastaların tam rızaları olmaksızın kanıtlanmamış Covid "tedavilerinin" test edilmesi için "insan kobayları" olarak kullanıldığına dair iddialar yer aldı.
Prevent Senior ise aslı olmayan suçlamaalrı reddettiğini, her zaman yasal ve etik kurallar dahilinde hareket ettiğini belirterek, "Prevent Senior, doktorlarının özerkliğine her zaman saygı duydu ve ideolojik görüşleri nedeniyle çalışanlarını asla işten çıkarmadı" açıklamasını yaptı.

İnsanlar sokağa çıktı

Bununla birlikte iddialar, dünyada ölü sayısında ABD’nin ardından ikinci sırada olan Brezilya’da büyük bir öfkeye yol açtı. Bir grup protestocu Sao Paulo önündeki hastanenin genel merkezinde gösteri düzenledi. Ülkede şimdiye kadara Covid-19 nedeniyle yaklaşık 600 bin kişi hayatını kaybetti.
São Paulo Üniversitesi'nden bir halk sağlığı uzmanı ve avukat olan Daniel Dourado, “Bu, Brezilya'da eşi görülmemiş bir skandal” dedi.
Dourado, Prevent Senior aleyhindeki iddialarınaçıklığa kavuşturulması gerektiği belirterek, polis soruşturmasının gereklii olduğunu söyledi. Ancak, şirketin bazı hükümet yetkilileri ve gayri resmi danışmanlarla bir "ittifak" kurmuş olabileceğine dair rahatsız edici işaretler bulunduğunu aktardı.
Rio de Janeiro Federal Üniversitesi'ndeki Covid-19 görev gücünün bir üyesi olan Chrystina Barro ise suçlamaların doğrulanması halinde oldukça ciddi olduğunu söyledi:
“Bu hastaların doktorlar tarafından tedavi edilmediği anlamına geliyor. Doktorlar, ya maliyet düşürme ya da siyasi amaçlarla motive edilen bir idari ofis tarafından hazırlanan bir senaryoyu takip ediyorlardı.”
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