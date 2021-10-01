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Cinayet zanlılarını sandıktaki seri numarası yakalattı
Cinayet zanlılarını sandıktaki seri numarası yakalattı
Kocaeli'de cinayet zanlılarını cesedin yanındaki sandığın seri numarası ele verdi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T20:40+0300
2021-10-01T20:40+0300
türkiye
kocaeli
gözaltı
darıca
zanlı
ceset
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 19 Eylül'de deniz kenarında bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki sahilde erkek cesedi bulunması üzerine çalışma başlattı.El ve kolları bağlı, vücudunda yara izleri bulunan ve yaklaşık 10 gündür denizde olduğu değerlendirilen kişinin 78 yaşındaki Yılmaz Sezer olduğu belirlendi.Sezer'in yatı ve teknesi bulunduğu bilgisi üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, cesetle aynı yerde, üzerinde kopmuş vinç mekanizması bulunan ahşap sandığı da incelemeye aldı.Sandık üzerindeki seri numarasından üretildiği yer ve satıldığı kişilerin bilgisine ulaşan polis, teknik ve fiziki takip sonucu yat ve teknenin Tuzla'da bir marinada demirli olduğunu tespit etti.Marinadaki yatta yapılan aramada, çöp poşetlerinde ölen kişiye ait olduğu belirlenen kanlı kıyafetler ile halı, kelepçe ve bazı materyaller ele geçirildi.Polis, yattaki şüphelilerin yanı sıra Sakarya, Bursa ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda toplam 11 kişiyi gözaltına aldı.Aralarında ölen kişinin birlikte yaşadığı öne sürülen G.Ö'nün (54) de bulunduğu 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Öte yandan, Sezer'in işkence edilerek öldürüldüğü, sandığa konularak denize bırakıldığı değerlendiriliyor.
türkiye
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kocaeli, gözaltı, darıca, zanlı, ceset

Cinayet zanlılarını sandıktaki seri numarası yakalattı

20:40 01.10.2021
© AAKocaeli'de cinayet zanlılarını cesedin yanındaki sandığın seri numarası ele verdi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Kocaeli'de cinayet zanlılarını cesedin yanındaki sandığın seri numarası ele verdi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AA
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Kocaeli'de cinayet zanlılarını cesedin yanındaki sandığın seri numarası ele verdi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 19 Eylül'de deniz kenarında bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki sahilde erkek cesedi bulunması üzerine çalışma başlattı.
El ve kolları bağlı, vücudunda yara izleri bulunan ve yaklaşık 10 gündür denizde olduğu değerlendirilen kişinin 78 yaşındaki Yılmaz Sezer olduğu belirlendi.
Sezer'in yatı ve teknesi bulunduğu bilgisi üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, cesetle aynı yerde, üzerinde kopmuş vinç mekanizması bulunan ahşap sandığı da incelemeye aldı.
Sandık üzerindeki seri numarasından üretildiği yer ve satıldığı kişilerin bilgisine ulaşan polis, teknik ve fiziki takip sonucu yat ve teknenin Tuzla'da bir marinada demirli olduğunu tespit etti.
Marinadaki yatta yapılan aramada, çöp poşetlerinde ölen kişiye ait olduğu belirlenen kanlı kıyafetler ile halı, kelepçe ve bazı materyaller ele geçirildi.
Polis, yattaki şüphelilerin yanı sıra Sakarya, Bursa ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda toplam 11 kişiyi gözaltına aldı.
Aralarında ölen kişinin birlikte yaşadığı öne sürülen G.Ö'nün (54) de bulunduğu 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, Sezer'in işkence edilerek öldürüldüğü, sandığa konularak denize bırakıldığı değerlendiriliyor.
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