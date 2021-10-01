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Cumbre Vieja Yanardağı şimdiye kadar 80 milyon metreküp lav püskürttü
Cumbre Vieja Yanardağı şimdiye kadar 80 milyon metreküp lav püskürttü
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı şimdiye kadar 80 milyon... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T19:58+0300
2021-10-01T19:58+0300
yaşam
ispanya
lav
cumbre vieja yanardağı
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La Palma'da 50 yıl önce aktif olan Teneguia Yanardağı'nın o dönemde 43 milyon metreküp lav püskürttüğünü hatırlatan Kanarya Adaları'ndaki volkanoloji uzmanları, Cumbre Vieja'nın 13 günde bunun neredeyse iki katı olan 80 milyon metreküp lav püskürtmesine dikkati çekti.Diğer yandan son 5 gündür lav akışındaki yoğunluk devam eden yanardağda bugün iki yeni ağzın daha açıldığı bildirildi.Cumbre Vieja'nın Kanarya Adaları'ndaki tipik volkanlar gibi hareket ettiğini vurgulayan uzmanlar, bugüne kadar öngörüleri aşan bir gelişme yaşanmadığını belirtti.Lavlar bugüne kadar 709 hektarlık alanı kaplarken 28 Eylül'den itibaren dökülmeye başladığı Atlas Okyanusu'nda da şimdiden 27 hektarlık alanı doldurdu.Bölgedeki bazı tarım alanlarını ve seraları da yakıp geçen lavlar 30,2 kilometrelik yolun üzerinden geçerek 870'i tamamen kül olan binden fazla eve zarar verdi.
ispanya
cumbre vieja yanardağı
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ispanya, lav, cumbre vieja yanardağı

Cumbre Vieja Yanardağı şimdiye kadar 80 milyon metreküp lav püskürttü

19:58 01.10.2021
© REUTERSLa Palma Adası - Cumbre Vieja Yanardağı
La Palma Adası - Cumbre Vieja Yanardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© REUTERS
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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı şimdiye kadar 80 milyon metreküp lav püskürttü.
La Palma'da 50 yıl önce aktif olan Teneguia Yanardağı'nın o dönemde 43 milyon metreküp lav püskürttüğünü hatırlatan Kanarya Adaları'ndaki volkanoloji uzmanları, Cumbre Vieja'nın 13 günde bunun neredeyse iki katı olan 80 milyon metreküp lav püskürtmesine dikkati çekti.
Diğer yandan son 5 gündür lav akışındaki yoğunluk devam eden yanardağda bugün iki yeni ağzın daha açıldığı bildirildi.
Cumbre Vieja'nın Kanarya Adaları'ndaki tipik volkanlar gibi hareket ettiğini vurgulayan uzmanlar, bugüne kadar öngörüleri aşan bir gelişme yaşanmadığını belirtti.
Lavlar bugüne kadar 709 hektarlık alanı kaplarken 28 Eylül'den itibaren dökülmeye başladığı Atlas Okyanusu'nda da şimdiden 27 hektarlık alanı doldurdu.
Bölgedeki bazı tarım alanlarını ve seraları da yakıp geçen lavlar 30,2 kilometrelik yolun üzerinden geçerek 870'i tamamen kül olan binden fazla eve zarar verdi.
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