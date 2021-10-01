https://tr.sputniknews.com/20211001/cumbre-vieja-yanardagi-simdiye-kadar-80-milyon-metrekup-lav-puskurttu-1049441495.html

Cumbre Vieja Yanardağı şimdiye kadar 80 milyon metreküp lav püskürttü

Cumbre Vieja Yanardağı şimdiye kadar 80 milyon metreküp lav püskürttü

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı şimdiye kadar 80 milyon... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T19:58+0300

2021-10-01T19:58+0300

2021-10-01T19:58+0300

yaşam

ispanya

lav

cumbre vieja yanardağı

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La Palma'da 50 yıl önce aktif olan Teneguia Yanardağı'nın o dönemde 43 milyon metreküp lav püskürttüğünü hatırlatan Kanarya Adaları'ndaki volkanoloji uzmanları, Cumbre Vieja'nın 13 günde bunun neredeyse iki katı olan 80 milyon metreküp lav püskürtmesine dikkati çekti.Diğer yandan son 5 gündür lav akışındaki yoğunluk devam eden yanardağda bugün iki yeni ağzın daha açıldığı bildirildi.Cumbre Vieja'nın Kanarya Adaları'ndaki tipik volkanlar gibi hareket ettiğini vurgulayan uzmanlar, bugüne kadar öngörüleri aşan bir gelişme yaşanmadığını belirtti.Lavlar bugüne kadar 709 hektarlık alanı kaplarken 28 Eylül'den itibaren dökülmeye başladığı Atlas Okyanusu'nda da şimdiden 27 hektarlık alanı doldurdu.Bölgedeki bazı tarım alanlarını ve seraları da yakıp geçen lavlar 30,2 kilometrelik yolun üzerinden geçerek 870'i tamamen kül olan binden fazla eve zarar verdi.

ispanya

cumbre vieja yanardağı

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ispanya, lav, cumbre vieja yanardağı