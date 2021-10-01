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https://tr.sputniknews.com/20211001/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahceli-ile-gorustu-1049439787.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T19:00+0300
2021-10-01T19:00+0300
2021-10-01T19:00+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM'de düzenlenen açılışa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından TBMM'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
https://tr.sputniknews.com/20211001/erdogan-ekonominin-sorumlulugu-da-bize-ait-1049429535.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla TBMM'de düzenlenen açılışa katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından TBMM'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.