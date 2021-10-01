Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye gönderdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2.5 aylık tatilin ardından bugün yasama çalışmalarına yeniden başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye gönderdi. Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Paris İklim Anlaşması'yla ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu."Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış olacağız" diyen Erdoğan, devamında "Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve yürüteceğiz" ifadesini kullanmıştı.Erdoğan, şunları kaydetmişti:"Paris İklim Anlaşması ile 2053’e kadar uzanan bir perspektifte orta ve uzun vadeli hedef haline getiriyoruz. Birileri sırf bunun altında bizim hükümetimizin, Cumhur İttifakı'nın imzası var diye yapılan işi değersiz hale getirme, önemsizleştirmeye, hatta tam tersini göstermeye çalışsa da gerçekten tarihi bir karar aldık."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye gönderdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2.5 aylık tatilin ardından bugün yasama çalışmalarına yeniden başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye gönderdi.
Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Paris İklim Anlaşması'yla ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu.
"Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış olacağız" diyen Erdoğan, devamında "Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve yürüteceğiz" ifadesini kullanmıştı.
Erdoğan, şunları kaydetmişti:
"Paris İklim Anlaşması ile 2053’e kadar uzanan bir perspektifte orta ve uzun vadeli hedef haline getiriyoruz. Birileri sırf bunun altında bizim hükümetimizin, Cumhur İttifakı'nın imzası var diye yapılan işi değersiz hale getirme, önemsizleştirmeye, hatta tam tersini göstermeye çalışsa da gerçekten tarihi bir karar aldık."