https://tr.sputniknews.com/20211001/cumhurbaskani-erdogan-paris-iklim-anlasmasini-tbmmye-gonderdi-1049423362.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye gönderdi. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T11:30+0300

2021-10-01T11:30+0300

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recep tayyip erdoğan

türkiye

tbmm

cumhurbaşkanlığı

paris iklim anlaşması

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2.5 aylık tatilin ardından bugün yasama çalışmalarına yeniden başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'ye gönderdi. Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Paris İklim Anlaşması'yla ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu."Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış olacağız" diyen Erdoğan, devamında "Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve yürüteceğiz" ifadesini kullanmıştı.Erdoğan, şunları kaydetmişti:"Paris İklim Anlaşması ile 2053’e kadar uzanan bir perspektifte orta ve uzun vadeli hedef haline getiriyoruz. Birileri sırf bunun altında bizim hükümetimizin, Cumhur İttifakı'nın imzası var diye yapılan işi değersiz hale getirme, önemsizleştirmeye, hatta tam tersini göstermeye çalışsa da gerçekten tarihi bir karar aldık."

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recep tayyip erdoğan, tbmm, cumhurbaşkanlığı, paris iklim anlaşması