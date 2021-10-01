https://tr.sputniknews.com/20211001/dendias-turkiyenin-yunanistan-fransa-savunma-anlasmasi-hakkindaki-aciklamalari-kabul-edilemez-1049447471.html
Dendias: Türkiye'nin Yunanistan-Fransa savunma anlaşması hakkındaki açıklamaları kabul edilemez
Dendias: Türkiye'nin Yunanistan-Fransa savunma anlaşması hakkındaki açıklamaları kabul edilemez
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Atina ile Paris arasında imzalanan yeni savunma anlaşmasının başka herhangi bir ülkeyi hedef almadığını kaydederek... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T23:40+0300
2021-10-01T23:40+0300
2021-10-01T23:40+0300
dünya
fransa
türkiye
yunanistan
anlaşma
fırkateyn
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/1042545921_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_786a5e7719c87646866900f47ec500ea.jpg
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina'nın Paris'ten Rafale savaş uçakları ve üç fırkateyn alımını öngören yeni savunma anlaşmasına ilişkin Türkiye'den gelen tepki açıklamalarına yanıt verdi.Ekathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Macar mevkidaşı Peter Siyarto ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Dendias, "Türkiye bu anlaşmalardan rahatsız oluyorsa, bu yalnızca kendisini potansiyel bir saldırgan olarak gördüğü anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı.Dendias, Fransa ile yapılan anlaşmanın tamamıyla 'savunma amaçlı' olduğunu ve 'kimseyi hedef almadığını' belirtti.Atina'nın geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de benzer bir anlaşma imzaladığını anımsatan Yunan bakan, Türkiye'nin iddialarını 'hiçbir şekilde kabul edilemez' olarak nitelendirdi.Bununla birlikte Siyarto ile görüşmesinde göç krizini de ele aldıklarını kaydeden Dendias, "Yunanistan, (Türkiye'nin) göçü araçsallaştırma girişimini kabul etmeyecek" dedi.Yunan bakan, Ankara'ya konuyla ilgili 'AB-Türkiye deklarasyonuna saygı gösterme' çağrısı yaptı.Yunanistan ile Fransa, bu hafta Atina'nın Rafale savaş uçakları ve üç adet donanma fırkateyni alacağı hacimli bir anlaşma imzalamıştı.Öte yandan iki ülke, Yunan deniz yetki alanlarındaki bölgeler de dahil olmak üzere ülkeye dönük herhangi bir saldırı durumunda karşılıklı yardım taahhüdünde bulunmuştu.Ankara, sözgelimi anlaşmaya tepki göstererek anlaşmanın hedefinde Türkiye'nin olduğunu savunmuş ve Atina'yı uluslararası hukuka ve NATO çıkarlarına karşı gelmekle suçlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210928/macron-yunanistan-fransadan-rafale-savas-ucaklari-ve-uc-firkateyn-alacak-1049306503.html
fransa
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/1042545921_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_13d1506cc98b20ae924200467cd9e6a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, türkiye, yunanistan, anlaşma, fırkateyn
Dendias: Türkiye'nin Yunanistan-Fransa savunma anlaşması hakkındaki açıklamaları kabul edilemez
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Atina ile Paris arasında imzalanan yeni savunma anlaşmasının başka herhangi bir ülkeyi hedef almadığını kaydederek, Türkiye'nin anlaşmayı eleştiren açıklamalarının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina'nın Paris'ten Rafale savaş uçakları ve üç fırkateyn alımını öngören yeni savunma anlaşmasına ilişkin Türkiye'den gelen tepki açıklamalarına yanıt verdi.
Ekathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Macar mevkidaşı Peter Siyarto ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Dendias, "Türkiye bu anlaşmalardan rahatsız oluyorsa, bu yalnızca kendisini potansiyel bir saldırgan olarak gördüğü anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı.
Dendias, Fransa ile yapılan anlaşmanın tamamıyla 'savunma amaçlı' olduğunu ve 'kimseyi hedef almadığını' belirtti.
Atina'nın geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de benzer bir anlaşma imzaladığını anımsatan Yunan bakan, Türkiye'nin iddialarını 'hiçbir şekilde kabul edilemez' olarak nitelendirdi.
Bununla birlikte Siyarto ile görüşmesinde göç krizini de ele aldıklarını kaydeden Dendias, "Yunanistan, (Türkiye'nin) göçü araçsallaştırma girişimini kabul etmeyecek" dedi.
Yunan bakan, Ankara'ya konuyla ilgili 'AB-Türkiye deklarasyonuna saygı gösterme' çağrısı yaptı.
Yunanistan ile Fransa, bu hafta Atina'nın Rafale savaş uçakları ve üç adet donanma fırkateyni alacağı hacimli bir anlaşma imzalamıştı.
Öte yandan iki ülke, Yunan deniz yetki alanlarındaki bölgeler de dahil olmak üzere ülkeye dönük herhangi bir saldırı durumunda karşılıklı yardım taahhüdünde bulunmuştu.
Ankara, sözgelimi anlaşmaya tepki göstererek anlaşmanın hedefinde Türkiye'nin olduğunu savunmuş ve Atina'yı uluslararası hukuka ve NATO çıkarlarına karşı gelmekle suçlamıştı.