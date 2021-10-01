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https://tr.sputniknews.com/20211001/dendias-turkiyenin-yunanistan-fransa-savunma-anlasmasi-hakkindaki-aciklamalari-kabul-edilemez-1049447471.html
Dendias: Türkiye'nin Yunanistan-Fransa savunma anlaşması hakkındaki açıklamaları kabul edilemez
Dendias: Türkiye'nin Yunanistan-Fransa savunma anlaşması hakkındaki açıklamaları kabul edilemez
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Atina ile Paris arasında imzalanan yeni savunma anlaşmasının başka herhangi bir ülkeyi hedef almadığını kaydederek... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T23:40+0300
2021-10-01T23:40+0300
dünya
fransa
türkiye
yunanistan
anlaşma
fırkateyn
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina'nın Paris'ten Rafale savaş uçakları ve üç fırkateyn alımını öngören yeni savunma anlaşmasına ilişkin Türkiye'den gelen tepki açıklamalarına yanıt verdi.Ekathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Macar mevkidaşı Peter Siyarto ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Dendias, "Türkiye bu anlaşmalardan rahatsız oluyorsa, bu yalnızca kendisini potansiyel bir saldırgan olarak gördüğü anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı.Dendias, Fransa ile yapılan anlaşmanın tamamıyla 'savunma amaçlı' olduğunu ve 'kimseyi hedef almadığını' belirtti.Atina'nın geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de benzer bir anlaşma imzaladığını anımsatan Yunan bakan, Türkiye'nin iddialarını 'hiçbir şekilde kabul edilemez' olarak nitelendirdi.Bununla birlikte Siyarto ile görüşmesinde göç krizini de ele aldıklarını kaydeden Dendias, "Yunanistan, (Türkiye'nin) göçü araçsallaştırma girişimini kabul etmeyecek" dedi.Yunan bakan, Ankara'ya konuyla ilgili 'AB-Türkiye deklarasyonuna saygı gösterme' çağrısı yaptı.Yunanistan ile Fransa, bu hafta Atina'nın Rafale savaş uçakları ve üç adet donanma fırkateyni alacağı hacimli bir anlaşma imzalamıştı.Öte yandan iki ülke, Yunan deniz yetki alanlarındaki bölgeler de dahil olmak üzere ülkeye dönük herhangi bir saldırı durumunda karşılıklı yardım taahhüdünde bulunmuştu.Ankara, sözgelimi anlaşmaya tepki göstererek anlaşmanın hedefinde Türkiye'nin olduğunu savunmuş ve Atina'yı uluslararası hukuka ve NATO çıkarlarına karşı gelmekle suçlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210928/macron-yunanistan-fransadan-rafale-savas-ucaklari-ve-uc-firkateyn-alacak-1049306503.html
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fransa, türkiye, yunanistan, anlaşma, fırkateyn

Dendias: Türkiye'nin Yunanistan-Fransa savunma anlaşması hakkındaki açıklamaları kabul edilemez

23:40 01.10.2021
© AFP 2021 / COSTAS BALTASYunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AFP 2021 / COSTAS BALTAS
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Atina ile Paris arasında imzalanan yeni savunma anlaşmasının başka herhangi bir ülkeyi hedef almadığını kaydederek, Türkiye'nin anlaşmayı eleştiren açıklamalarının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina'nın Paris'ten Rafale savaş uçakları ve üç fırkateyn alımını öngören yeni savunma anlaşmasına ilişkin Türkiye'den gelen tepki açıklamalarına yanıt verdi.
Ekathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Macar mevkidaşı Peter Siyarto ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Dendias, "Türkiye bu anlaşmalardan rahatsız oluyorsa, bu yalnızca kendisini potansiyel bir saldırgan olarak gördüğü anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı.
Dendias, Fransa ile yapılan anlaşmanın tamamıyla 'savunma amaçlı' olduğunu ve 'kimseyi hedef almadığını' belirtti.
Atina'nın geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de benzer bir anlaşma imzaladığını anımsatan Yunan bakan, Türkiye'nin iddialarını 'hiçbir şekilde kabul edilemez' olarak nitelendirdi.
Bununla birlikte Siyarto ile görüşmesinde göç krizini de ele aldıklarını kaydeden Dendias, "Yunanistan, (Türkiye'nin) göçü araçsallaştırma girişimini kabul etmeyecek" dedi.
Yunan bakan, Ankara'ya konuyla ilgili 'AB-Türkiye deklarasyonuna saygı gösterme' çağrısı yaptı.
Yunanistan ile Fransa, bu hafta Atina'nın Rafale savaş uçakları ve üç adet donanma fırkateyni alacağı hacimli bir anlaşma imzalamıştı.
Öte yandan iki ülke, Yunan deniz yetki alanlarındaki bölgeler de dahil olmak üzere ülkeye dönük herhangi bir saldırı durumunda karşılıklı yardım taahhüdünde bulunmuştu.
Ankara, sözgelimi anlaşmaya tepki göstererek anlaşmanın hedefinde Türkiye'nin olduğunu savunmuş ve Atina'yı uluslararası hukuka ve NATO çıkarlarına karşı gelmekle suçlamıştı.
Paris'i ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, silah ve savunma anlaşmaları yaptığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile el sıkışırken (28 Eylül 2021) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
DÜNYA
Fransa ile Yunanistan arasında Rafale ve fırkateyn satışı anlaşması ile savunma paktı imzalandı
28 Eylül, 10:50
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