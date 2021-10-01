https://tr.sputniknews.com/20211001/dendias-turkiyenin-yunanistan-fransa-savunma-anlasmasi-hakkindaki-aciklamalari-kabul-edilemez-1049447471.html

Dendias: Türkiye'nin Yunanistan-Fransa savunma anlaşması hakkındaki açıklamaları kabul edilemez

Dendias: Türkiye'nin Yunanistan-Fransa savunma anlaşması hakkındaki açıklamaları kabul edilemez

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Atina ile Paris arasında imzalanan yeni savunma anlaşmasının başka herhangi bir ülkeyi hedef almadığını kaydederek... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T23:40+0300

2021-10-01T23:40+0300

2021-10-01T23:40+0300

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina'nın Paris'ten Rafale savaş uçakları ve üç fırkateyn alımını öngören yeni savunma anlaşmasına ilişkin Türkiye'den gelen tepki açıklamalarına yanıt verdi.Ekathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Macar mevkidaşı Peter Siyarto ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Dendias, "Türkiye bu anlaşmalardan rahatsız oluyorsa, bu yalnızca kendisini potansiyel bir saldırgan olarak gördüğü anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı.Dendias, Fransa ile yapılan anlaşmanın tamamıyla 'savunma amaçlı' olduğunu ve 'kimseyi hedef almadığını' belirtti.Atina'nın geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de benzer bir anlaşma imzaladığını anımsatan Yunan bakan, Türkiye'nin iddialarını 'hiçbir şekilde kabul edilemez' olarak nitelendirdi.Bununla birlikte Siyarto ile görüşmesinde göç krizini de ele aldıklarını kaydeden Dendias, "Yunanistan, (Türkiye'nin) göçü araçsallaştırma girişimini kabul etmeyecek" dedi.Yunan bakan, Ankara'ya konuyla ilgili 'AB-Türkiye deklarasyonuna saygı gösterme' çağrısı yaptı.Yunanistan ile Fransa, bu hafta Atina'nın Rafale savaş uçakları ve üç adet donanma fırkateyni alacağı hacimli bir anlaşma imzalamıştı.Öte yandan iki ülke, Yunan deniz yetki alanlarındaki bölgeler de dahil olmak üzere ülkeye dönük herhangi bir saldırı durumunda karşılıklı yardım taahhüdünde bulunmuştu.Ankara, sözgelimi anlaşmaya tepki göstererek anlaşmanın hedefinde Türkiye'nin olduğunu savunmuş ve Atina'yı uluslararası hukuka ve NATO çıkarlarına karşı gelmekle suçlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210928/macron-yunanistan-fransadan-rafale-savas-ucaklari-ve-uc-firkateyn-alacak-1049306503.html

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