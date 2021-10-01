https://tr.sputniknews.com/20211001/disisleri-sozcusu-bilgicten-yunanistan-savunma-bakaninin-aciklamalarina-yanit-bos-bir-hayal-1049419559.html

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarına yanıt: Boş bir hayal

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarına yanıt: Boş bir hayal

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Savunma Bakanı’nın Fransa ile yaptıkları savunma anlaşmasının deniz yetki alanlarını da... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T09:23+0300

2021-10-01T09:23+0300

2021-10-01T09:22+0300

türkiye

fransa

türkiye

yunanistan

tanju bilgiç

politika

açıklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1044820637_0:30:2000:1155_1920x0_80_0_0_61f8e9d3cff199ad5ee907e74243f070.jpg

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Yunanistan Savunma Bakanı’nın Fransa ile yaptıkları savunma anlaşmasının deniz yetki alanlarını da kapsadığı yolundaki açıklamasını yorumladı. Bilgiç, açıklamasında şunları söyledi:"Yunanistan’ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan’ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO İttifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir. Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de KKTC’nin haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır.Yunanistan’ın işbirliği yerine silahlanma, Türkiye’yi izole etme ve yabancılaştırma politikası, esasen kendisine ve üyesi olduğu AB’ye zarar verecek, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politikadır."

türkiye

fransa

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, türkiye, yunanistan, tanju bilgiç, politika, açıklama