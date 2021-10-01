https://tr.sputniknews.com/20211001/disney-ve-scarlett-johansson-arasindaki-anlasmazlik-cozuldu-1049425647.html
Disney ile Scarlett Johansson arasındaki anlaşmazlık çözüldü
Disney ile Scarlett Johansson arasındaki anlaşmazlık çözüldü
Walt Disney ve ABD'li aktris Scarlett Johansson, Marvel süper kahraman filmi Black Widow'un vizyona girmesiyle ilgili yaşanan anlaşmazlıkta çözüme ulaştı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T12:32+0300
2021-10-01T12:32+0300
2021-10-01T12:33+0300
yaşam
scarlett johansson
disney
mahkeme
anlaşma
film
dava
karar
walt disney
marvel
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Marvel'in süper kahraman serilerinde 'Kara Dul'u (Black Widow) canlandıran Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, yapımcı şirket Disney'e Kara Dul filmi sinemalarda gösterilirken aynı anda online streaming platformu Disney +’da da yayımlanması nedeniyle dava açmıştı.Potansiyel kazançlardan mahrum bırakıldığını söyleyen Johansson ile Walt Disney'in anlaşmaya vardığı duyuruldu.Disney Studios'un içerik başkanı Alan Bergman, yaptığı açıklamada, "Scarlett Johansson ile Black Widow konusunda karşılıklı bir anlaşmaya varabildiğimiz için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.Bergman, "Marvel'e katkılarından ötürü Johansson'u takdir ediyor ve Disney'in Terör Kulesi (Tower of Terror) de dahil olmak üzere gelecek projelerde birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" diye ekledi.Ünlü aktris de Disney ile arasındaki anlaşmazlığı çözmekten memnuniyet duyduğunu ve daha fazla iş birliği için sabırsızlandığını dile getirdi.Johansson, yaptığı açıklamada, "Yıllar boyunca birlikte yaptığımız işlerden inanılmaz derecede gurur duyuyorum ve ekiple olan yaratıcı ilişkimden de ayrıca büyük keyif alıyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210730/scarlett-johansson-filmi-hem-sinemalarda-hem-kendi-kanalinda-yayimlayan-disneye-dava-acarak-kara-1045099523.html
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scarlett johansson, disney, mahkeme, anlaşma, film, dava, karar, walt disney, marvel
Disney ile Scarlett Johansson arasındaki anlaşmazlık çözüldü
12:32 01.10.2021 (güncellendi: 12:33 01.10.2021)
Walt Disney ve ABD'li aktris Scarlett Johansson, Marvel süper kahraman filmi Black Widow'un vizyona girmesiyle ilgili yaşanan anlaşmazlıkta çözüme ulaştı.
Marvel'in süper kahraman serilerinde 'Kara Dul'u (Black Widow) canlandıran Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, yapımcı şirket Disney'e Kara Dul filmi sinemalarda gösterilirken aynı anda online streaming platformu Disney +’da da yayımlanması nedeniyle dava açmıştı.
Potansiyel kazançlardan mahrum bırakıldığını söyleyen Johansson ile Walt Disney'in anlaşmaya vardığı duyuruldu.
Disney Studios'un içerik başkanı Alan Bergman, yaptığı açıklamada, "Scarlett Johansson ile Black Widow konusunda karşılıklı bir anlaşmaya varabildiğimiz için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Bergman, "Marvel'e katkılarından ötürü Johansson'u takdir ediyor ve Disney'in Terör Kulesi (Tower of Terror) de dahil olmak üzere gelecek projelerde birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" diye ekledi.
Ünlü aktris de Disney ile arasındaki anlaşmazlığı çözmekten memnuniyet duyduğunu ve daha fazla iş birliği için sabırsızlandığını dile getirdi.
Johansson, yaptığı açıklamada, "Yıllar boyunca birlikte yaptığımız işlerden inanılmaz derecede gurur duyuyorum ve ekiple olan yaratıcı ilişkimden de ayrıca büyük keyif alıyorum" dedi.