https://tr.sputniknews.com/20211001/dogal-gaza-zam-meskende-sabit-kaldi-sanayi-ve-santrallere-yuzde-15-zam-yapildi-1049412560.html

Doğalgaza zam: Meskende sabit kaldı, sanayi ve santrallere yüzde 15 zam yapıldı

Doğalgaza zam: Meskende sabit kaldı, sanayi ve santrallere yüzde 15 zam yapıldı

Doğalgazda ekim ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T00:00+0300

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2021-10-01T00:11+0300

türkiye

doğalgaz

botaş

tarife

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak belirlendi.Ekimde sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife eylüldeki tarifeye göre 1000 metreküp doğalgaz için yüzde 15 artışla 2 bin 358 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 724 lira oldu.Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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doğalgaz, botaş, tarife