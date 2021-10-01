https://tr.sputniknews.com/20211001/dunyanin-en-buyuk-ucagi-istanbula-ilk-yolcularini-tasidi-1049439034.html

Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı

Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı

Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus 380, ilk kez tarifeli seferle İstanbul'a geldi. 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T18:40+0300

2021-10-01T18:40+0300

2021-10-01T18:40+0300

yaşam

istanbul

dubai

uçak

airbus

havalimanı

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Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates'in Dubai-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, 14.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 519 yolcu kapasiteli uçakta, 14 'first class', 76 'business class' ve 429 da 'ekonomi' koltuğu yer alıyor.Park pozisyonuna yanaştıktan sonra uçağın pilotları kokpit camını açarak Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayraklarını salladı. İnişinin ardından dünyanın en büyük yolcu uçağını, apronda bulunan çalışanlar ile terminaldeki yolcular cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.Emirates Havayolları, haftanın her günü İstanbul Havalimanı'na yaptığı seferlerden birini bugün itibariyle A380 ile yapacağını duyurmuştu.

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istanbul, dubai, uçak, airbus, havalimanı