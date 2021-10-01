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Emekli Yunan General: Fransa ile imzalanan askeri anlaşma Kıbrıs'la ilgili sorunların çözümü
Emekli Yunan General: Fransa ile imzalanan askeri anlaşma Kıbrıs'la ilgili sorunların çözümü
Emekli Yunan General Andreas Pentaras, Yunanistan ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşmanın bölgede jeopolitik dengeyi değiştireceğini ve Türkiye’yi... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T17:11+0300
2021-10-01T17:12+0300
dünya
fransa
doğu akdeniz
yunanistan
güney kıbrıs
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Yunan Skai televizyonuna konuşan, emekli General Andreas Pentaras Yunanistan ile Fransa’nın savunma alanında imzaladığı anlaşmanın sık rastlanan türden bir anlaşma olmadığını söyledi.Pentaras, “Bugün Batı dünyasında ülkeler arasında böylesi başka bir anlaşma yok. Elbette kolektif bir savunma sistemi olarak NATO var. Ancak savunma alanında iki veya üç taraflı anlaşmalar mevcut değil” dedi.Pentaras, ‘anlaşmada Kıbrıs için üç önemli hususun yer aldığını’ belirtti ve şunları söyledi: Bu gemilerdeki donanımın ‘hem Yunanistan hem de Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki münhasır ekonomik bölgesinin tamamını kontrol etmek için yeterli olduğunu’ belirten Pentaras, bu nedenle ‘Türkiye’nin Kıbrıs kıta sahanlığında sondaj çalışmaları yapamayacağını’ savundu.Pentaras, Yunanistan ve Fransa liderlerinin Lizbon Savunma Antlaşması hükümlerinin uygulanmasında da öncülük yaptığını, ‘Avrupa ordusunun kurulduktan sonra Yunanistan ve Kıbrıs sınırlarını Türkiye’den koruyacağını’ belirtti.
fransa
yunanistan
güney kıbrıs
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fransa, doğu akdeniz, yunanistan, güney kıbrıs

Emekli Yunan General: Fransa ile imzalanan askeri anlaşma Kıbrıs'la ilgili sorunların çözümü

17:11 01.10.2021 (güncellendi: 17:12 01.10.2021)
© Fotoğraf : Γενικό Επιτελείο Εθνικής ΆμυναςFransa ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirdi
Fransa ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© Fotoğraf : Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
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Emekli Yunan General Andreas Pentaras, Yunanistan ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşmanın bölgede jeopolitik dengeyi değiştireceğini ve Türkiye’yi müzakerelere katılmaya zorlayacağını ifade etti.
Yunan Skai televizyonuna konuşan, emekli General Andreas Pentaras Yunanistan ile Fransa’nın savunma alanında imzaladığı anlaşmanın sık rastlanan türden bir anlaşma olmadığını söyledi.
Pentaras, “Bugün Batı dünyasında ülkeler arasında böylesi başka bir anlaşma yok. Elbette kolektif bir savunma sistemi olarak NATO var. Ancak savunma alanında iki veya üç taraflı anlaşmalar mevcut değil” dedi.
Pentaras, ‘anlaşmada Kıbrıs için üç önemli hususun yer aldığını’ belirtti ve şunları söyledi:
"Özellikle de Türkiye, saldırması halinde Yunanistan’ın yanı sıra Fransa silahlı kuvvetleri ile karşı karşıya gelmek durumunda. Ayrıca Yunanistan anlaşma kapsamında Belharra tipi fırkateynler satın alacak.”
Bu gemilerdeki donanımın ‘hem Yunanistan hem de Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki münhasır ekonomik bölgesinin tamamını kontrol etmek için yeterli olduğunu’ belirten Pentaras, bu nedenle ‘Türkiye’nin Kıbrıs kıta sahanlığında sondaj çalışmaları yapamayacağını’ savundu.
Pentaras, Yunanistan ve Fransa liderlerinin Lizbon Savunma Antlaşması hükümlerinin uygulanmasında da öncülük yaptığını, ‘Avrupa ordusunun kurulduktan sonra Yunanistan ve Kıbrıs sınırlarını Türkiye’den koruyacağını’ belirtti.
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