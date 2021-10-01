https://tr.sputniknews.com/20211001/emekli-yunan-general-fransa-ile-imzalanan-askeri-anlasma-kibrisla-ilgili-sorunlarin-cozumu-1049435374.html

Emekli Yunan General: Fransa ile imzalanan askeri anlaşma Kıbrıs'la ilgili sorunların çözümü

Emekli Yunan General: Fransa ile imzalanan askeri anlaşma Kıbrıs'la ilgili sorunların çözümü

Emekli Yunan General Andreas Pentaras, Yunanistan ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşmanın bölgede jeopolitik dengeyi değiştireceğini ve Türkiye’yi... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T17:11+0300

2021-10-01T17:11+0300

2021-10-01T17:12+0300

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fransa

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yunanistan

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Yunan Skai televizyonuna konuşan, emekli General Andreas Pentaras Yunanistan ile Fransa’nın savunma alanında imzaladığı anlaşmanın sık rastlanan türden bir anlaşma olmadığını söyledi.Pentaras, “Bugün Batı dünyasında ülkeler arasında böylesi başka bir anlaşma yok. Elbette kolektif bir savunma sistemi olarak NATO var. Ancak savunma alanında iki veya üç taraflı anlaşmalar mevcut değil” dedi.Pentaras, ‘anlaşmada Kıbrıs için üç önemli hususun yer aldığını’ belirtti ve şunları söyledi: Bu gemilerdeki donanımın ‘hem Yunanistan hem de Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki münhasır ekonomik bölgesinin tamamını kontrol etmek için yeterli olduğunu’ belirten Pentaras, bu nedenle ‘Türkiye’nin Kıbrıs kıta sahanlığında sondaj çalışmaları yapamayacağını’ savundu.Pentaras, Yunanistan ve Fransa liderlerinin Lizbon Savunma Antlaşması hükümlerinin uygulanmasında da öncülük yaptığını, ‘Avrupa ordusunun kurulduktan sonra Yunanistan ve Kıbrıs sınırlarını Türkiye’den koruyacağını’ belirtti.

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fransa, doğu akdeniz, yunanistan, güney kıbrıs