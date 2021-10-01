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Eski uzman çavuş, eşini ve iki çocuğunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti
Eski uzman çavuş, eşini ve iki çocuğunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti
Hatay'da evlerinde ölü bulunan anne ve iki çocuğun cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan eski uzman çavuş baba... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T02:51+0300
2021-10-01T02:51+0300
türkiye
hatay
cinayet
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Denizciler Mahallesi'nde uzman çavuşluk yapan, uyumsuz davranışları nedeniyle 6 ay önce sözleşmesinin yenilenmediği belirtilen Turgay Mert (47), dün öğleden sonra komşusu H.A.’yı telefonla arayarak, “Evimin anahtarı posta kutusunda. Anahtarı al içeri gir. Ancak çok kötü şeylerle karşılaşacaksın. Kimseye haber verme. Sadece sen bak” diyerek telefonu kapattı.H.A., Turgay Mert’i geri aradı ancak ulaşamadı. Dairenin ışıklarının yandığını gören H.A., bu kez Aynur Mert’i aradı. H.A., Aynur Mert (41) telefona cevap vermeyince polis merkezine giderek durumu anlattı. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Türk bayrağı örtülü cesetler bulunduİskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcı kararıyla posta kutusunda bulunan anahtarla apartmanın 3'üncü katında bulunan eve girdiğinde Aynur Mert ile çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali Mert'in (14) üzerlerine Türk bayrağı örtülü yan yana duran cansız bedenleri ile karşılaştı. Turgay Mert'in askeri üniforması da cesetlerin yanındaki koltuğunu üzerinde bulundu.Anne ile iki çocuğunun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Memleketi Osmaniye'de yakalandıPolis ekipleri, Turgay Mert’i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin ilçede gidebileceği yerlere baskın düzenledi ancak sonuç alınamadı. Yapılan araştırmada Turgay Mert’in, memleketi Osmaniye’de olduğu saptandı.Polis ve jandarma ekipleri tarafından aranan Turgay Mert, merkeze bağlı Dervişiye köyünde yapılan yol kontrolü sırasında yakalandı. Gözaltına alınan, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan da arandığı belirlenen Mert, sorgulanmak üzere İskenderun'a götürüldü.Çocuğun son sözü, 'Baba bu acı' olmuşTurgay Mert, polisteki ilk ifadesinde eşi ve çocuklarını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.Turgay Mert’in ifadesinde, dün öğleden sonra eşi Aynur ile aralarında çıkan tartışmada, onu elleriyle boğarak öldürdüğünü belirterek, “Ardından İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi’nde öğrenci olan oğlum Ahmet Ali’yi bekledim. O da gelince içine uyku ilacı attığım ayranı içirmek istedim. ‘Baba bu acı’ diyerek içmek istemedi. Onu da boğarak öldürdüm. Daha sonra aynı lise okuyan kızımı bekledim. Dershaneye gitmişti. Kızım da gelince onu da boğarak öldürdüm. Cinayetlerin ardından Osmaniye’ye gittim" dediği belirtildi.Turgay Mert’in polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’nda yapılan otopsiler ise tamamlandı. Cenazeleri, Aynur Mert’in babası Osman Karahasan ve akrabaları teslim aldı. Sorgusunda suçunu itiraf eden cinayet şüphelisi Turgay Mert’e tepki gösteren Osman Karahasan, “Aralarında bir problem olup olmadığını bilmiyorum. Uzman çavuşluktan atmışlar. Çocukları boğmuş” dedi.Cenazeler, otopsinin ardından yakınları tarafından memleketleri Osmaniye'ye getirildi, daha sonra ilk olarak Rahime Hatun Mahallesi'ndeki Aynur Mert'in babaevine götürüldü.Burada alınan helalliğin ardından Asri Mezarlık Camii'ne getirilen cenazeler, kılınan cenaze namazı sonrası belediye mezarlığında toprağa verildi.
türkiye
hatay
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hatay, cinayet

Eski uzman çavuş, eşini ve iki çocuğunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti

02:51 01.10.2021
© DHAHatay'da evlerinde ölü bulunan anne ve iki çocuğun cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan eski uzman çavuş baba, eşini ve çocuklarını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Hatay'da evlerinde ölü bulunan anne ve iki çocuğun cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan eski uzman çavuş baba, eşini ve çocuklarını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© DHA
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Hatay'da evlerinde ölü bulunan anne ve iki çocuğun cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan eski uzman çavuş baba, eşini ve çocuklarını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Denizciler Mahallesi'nde uzman çavuşluk yapan, uyumsuz davranışları nedeniyle 6 ay önce sözleşmesinin yenilenmediği belirtilen Turgay Mert (47), dün öğleden sonra komşusu H.A.’yı telefonla arayarak, “Evimin anahtarı posta kutusunda. Anahtarı al içeri gir. Ancak çok kötü şeylerle karşılaşacaksın. Kimseye haber verme. Sadece sen bak” diyerek telefonu kapattı.

H.A., Turgay Mert’i geri aradı ancak ulaşamadı. Dairenin ışıklarının yandığını gören H.A., bu kez Aynur Mert’i aradı. H.A., Aynur Mert (41) telefona cevap vermeyince polis merkezine giderek durumu anlattı. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Türk bayrağı örtülü cesetler bulundu

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcı kararıyla posta kutusunda bulunan anahtarla apartmanın 3'üncü katında bulunan eve girdiğinde Aynur Mert ile çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali Mert'in (14) üzerlerine Türk bayrağı örtülü yan yana duran cansız bedenleri ile karşılaştı. Turgay Mert'in askeri üniforması da cesetlerin yanındaki koltuğunu üzerinde bulundu.
Anne ile iki çocuğunun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Memleketi Osmaniye'de yakalandı

Polis ekipleri, Turgay Mert’i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin ilçede gidebileceği yerlere baskın düzenledi ancak sonuç alınamadı. Yapılan araştırmada Turgay Mert’in, memleketi Osmaniye’de olduğu saptandı.
Polis ve jandarma ekipleri tarafından aranan Turgay Mert, merkeze bağlı Dervişiye köyünde yapılan yol kontrolü sırasında yakalandı. Gözaltına alınan, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan da arandığı belirlenen Mert, sorgulanmak üzere İskenderun'a götürüldü.

Çocuğun son sözü, 'Baba bu acı' olmuş

Turgay Mert, polisteki ilk ifadesinde eşi ve çocuklarını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Turgay Mert’in ifadesinde, dün öğleden sonra eşi Aynur ile aralarında çıkan tartışmada, onu elleriyle boğarak öldürdüğünü belirterek, “Ardından İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi’nde öğrenci olan oğlum Ahmet Ali’yi bekledim. O da gelince içine uyku ilacı attığım ayranı içirmek istedim. ‘Baba bu acı’ diyerek içmek istemedi. Onu da boğarak öldürdüm. Daha sonra aynı lise okuyan kızımı bekledim. Dershaneye gitmişti. Kızım da gelince onu da boğarak öldürdüm. Cinayetlerin ardından Osmaniye’ye gittim" dediği belirtildi.
Turgay Mert’in polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’nda yapılan otopsiler ise tamamlandı. Cenazeleri, Aynur Mert’in babası Osman Karahasan ve akrabaları teslim aldı. Sorgusunda suçunu itiraf eden cinayet şüphelisi Turgay Mert’e tepki gösteren Osman Karahasan, “Aralarında bir problem olup olmadığını bilmiyorum. Uzman çavuşluktan atmışlar. Çocukları boğmuş” dedi.
Cenazeler, otopsinin ardından yakınları tarafından memleketleri Osmaniye'ye getirildi, daha sonra ilk olarak Rahime Hatun Mahallesi'ndeki Aynur Mert'in babaevine götürüldü.
Burada alınan helalliğin ardından Asri Mezarlık Camii'ne getirilen cenazeler, kılınan cenaze namazı sonrası belediye mezarlığında toprağa verildi.
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