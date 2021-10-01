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Euro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesinde
Euro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesinde
Euro Bölgesi'nde, eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 3.4'le son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T19:54+0300
2021-10-01T19:54+0300
ekonomi
enflasyon
euro
euro bölgesi
avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin eylül ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.Buna göre, Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 3 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 3.4 olarak ölçüldü.Euro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 17.4 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2.1 ile enerji dışı sanayi ürünleri, yüzde 2.1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 1.7 ile hizmetler izledi.En yüksek enflasyon Estonya'daEnflasyon, eylül ayında Almanya'da yüzde 4.1, Fransa'da yüzde 2.7, İspanya'da yüzde 4, İtalya'da yüzde 3, Hollanda'da yüzde 2.9 ve Belçika'da yüzde 3.8, Litvanya'da yüzde 6.3 ve Estonya'da yüzde 6.4 olarak belirlendi.Böylece, Euro Bölgesi'nde enflasyon 2008 yılı eylül ayından beri ölçülen en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.Euro Bölgesi'nde, ağustos ayında da yıllık enflasyon yüzde 3'le son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bu hafta, enflasyonun gelecek aylarda daha da yükselmesini beklediklerini açıklamıştı.Euro Bölgesi'ndeki toplam enflasyonun yarısının enerji fiyatlarından kaynaklandığını belirten Lagarde, bazı sektörlerde arz ve talep arasındaki dengesizliklerin fiyatları yukarı ittiğini belirtmişti.Son dönemde enflasyondaki yükseliş Avrupalıları da rahatsız ediyor. Avrupa’da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı dikkat çekiyor.
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enflasyon, euro, euro bölgesi, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)

Euro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesinde

19:54 01.10.2021
© AAEuro Bölgesi
Euro Bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AA
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Euro Bölgesi'nde, eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 3.4'le son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin eylül ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 3 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 3.4 olarak ölçüldü.
Euro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 17.4 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2.1 ile enerji dışı sanayi ürünleri, yüzde 2.1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 1.7 ile hizmetler izledi.

En yüksek enflasyon Estonya'da

Enflasyon, eylül ayında Almanya'da yüzde 4.1, Fransa'da yüzde 2.7, İspanya'da yüzde 4, İtalya'da yüzde 3, Hollanda'da yüzde 2.9 ve Belçika'da yüzde 3.8, Litvanya'da yüzde 6.3 ve Estonya'da yüzde 6.4 olarak belirlendi.
Böylece, Euro Bölgesi'nde enflasyon 2008 yılı eylül ayından beri ölçülen en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.
Euro Bölgesi'nde, ağustos ayında da yıllık enflasyon yüzde 3'le son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bu hafta, enflasyonun gelecek aylarda daha da yükselmesini beklediklerini açıklamıştı.
Euro Bölgesi'ndeki toplam enflasyonun yarısının enerji fiyatlarından kaynaklandığını belirten Lagarde, bazı sektörlerde arz ve talep arasındaki dengesizliklerin fiyatları yukarı ittiğini belirtmişti.
Son dönemde enflasyondaki yükseliş Avrupalıları da rahatsız ediyor. Avrupa’da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı dikkat çekiyor.
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