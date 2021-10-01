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https://tr.sputniknews.com/20211001/expo-2020-dubai-kapilarini-ziyaretcilerine-acti-1049428116.html
Expo 2020 Dubai kapılarını ziyaretçilerine açtı
Expo 2020 Dubai kapılarını ziyaretçilerine açtı
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde uluslararası Expo-2020 fuarı açıldı. Pandeminin başlamasından bu yana bu kadar büyük çapta... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T13:31+0300
2021-10-01T13:30+0300
dünya
dubai
expo
birleşik arap emirlikleri (bae)
expo 2020
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Dubai’de resmen açılışı yapılan Expo 2020, Ortadoğu ve Güney Doğu Asya için bir ilk niteliği taşıyor. 31 Mart’a kadar sürecek etkinlik Rusya dahil 190 ülkeyi ağırlayacak. Fuara katılacak kurum ve kuruluşlar, bilim, mühendislik, mimari ve sanattaki başarılarını sergileyecek. 182 gün sürecek fuarı 25 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarda interaktif gösterilerden, eğitim, müzik ve dans etkinliklerine, günde 60 kadar eğlence faaliyetinin olduğu sıkı bir program sunulacak.‘Yaratıcı Zeka: Geleceği Belirlemek’ sloganıyla katılım gösteren Rusya’nın bulunduğu alan fuardaki en büyük alanlardan biri. 25 metre yükseklikte ve 4 bin 500 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rusya’nın en yaratıcı projelerinin fuarda altı ay boyunca sergileneceğini bildirdi. Ziyaretçiler ayrıca fuar sırasında Moskova, St. Petersburg, Nijnıy Novgorod bölgesi, Tataristan, Komi, Saha cumhuriyetlerini tanıma imkanı bulacak.Açılış öncesinde organizasyon komitesinin yaptığı açıklamaya göre, 400 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplayan Expo 2020’de küresel ekonomi normale dönmesi için kullanılacak yol haritasının belirlenmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede ‘insanlık için daha iyi bir gelecek’ yaratmak amacıyla girişimler başlatılacak. Bunlar doğal kaynaklar, enerji tasarrufu, yeşil ekonomiyle ilgili küresel sorunları çözmeye yönelik projeler olacak.Pandemi yüzünden ertelendiFuarın geçen yıl 20 Ekim 2020-10 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyordu, ancak geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelendi. Fuarda sosyal mesafeye uymak ve maske takmak gibi olağan kurallardan farklı olarak ciddi kısıtlamalar getirilmedi. Giriş için ülkede tanınan bir aşının sertifikası veya PCR testi sunulması isteniyor.Dünyanın dört bir yanından yemekler sunulacakExpo 2020’nin ziyaretçilerini fuar boyunca bir lezzet şöleni bekliyor. Fuar alanında dünyanın dört bir yanından yemeklerin tadılabileceği 200’den fazla restoran, kafe, sokak yemekçisi hizmet verecek. Bir dizi ülke de kendi alanında yerel yiyecek ve içeceklerini sunacak.Fuarın keyfini sadece yabancılar değil, Dubai’deki devlet memurları da çıkarabilecek. Yetkililer 31 Mart’a kadar altı ek izin günü sağladı.Açılış töreniFuarın görkemli açılış töreni dün akşam yapıldı. Törene başta BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan olmak üzere çok sayıda BAE'li yetkili katıldı.
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dubai, expo, birleşik arap emirlikleri (bae), expo 2020

Expo 2020 Dubai kapılarını ziyaretçilerine açtı

13:31 01.10.2021
© AFP 2021Expo 2020 Dubai kapılarını ziyaretçilerine açtı
Expo 2020 Dubai kapılarını ziyaretçilerine açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© AFP 2021
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Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde uluslararası Expo-2020 fuarı açıldı. Pandeminin başlamasından bu yana bu kadar büyük çapta gerçekleştirilecek etkinliklerden biri ve Ortadoğu ve Güney Asya bölgesi tarihinde bir ilk olan fuar 31 Mart 2022’ye kadar sürecek.
Dubai’de resmen açılışı yapılan Expo 2020, Ortadoğu ve Güney Doğu Asya için bir ilk niteliği taşıyor. 31 Mart’a kadar sürecek etkinlik Rusya dahil 190 ülkeyi ağırlayacak. Fuara katılacak kurum ve kuruluşlar, bilim, mühendislik, mimari ve sanattaki başarılarını sergileyecek. 182 gün sürecek fuarı 25 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarda interaktif gösterilerden, eğitim, müzik ve dans etkinliklerine, günde 60 kadar eğlence faaliyetinin olduğu sıkı bir program sunulacak.
‘Yaratıcı Zeka: Geleceği Belirlemek’ sloganıyla katılım gösteren Rusya’nın bulunduğu alan fuardaki en büyük alanlardan biri. 25 metre yükseklikte ve 4 bin 500 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rusya’nın en yaratıcı projelerinin fuarda altı ay boyunca sergileneceğini bildirdi. Ziyaretçiler ayrıca fuar sırasında Moskova, St. Petersburg, Nijnıy Novgorod bölgesi, Tataristan, Komi, Saha cumhuriyetlerini tanıma imkanı bulacak.
Açılış öncesinde organizasyon komitesinin yaptığı açıklamaya göre, 400 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplayan Expo 2020’de küresel ekonomi normale dönmesi için kullanılacak yol haritasının belirlenmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede ‘insanlık için daha iyi bir gelecek’ yaratmak amacıyla girişimler başlatılacak. Bunlar doğal kaynaklar, enerji tasarrufu, yeşil ekonomiyle ilgili küresel sorunları çözmeye yönelik projeler olacak.

Pandemi yüzünden ertelendi

Fuarın geçen yıl 20 Ekim 2020-10 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyordu, ancak geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelendi. Fuarda sosyal mesafeye uymak ve maske takmak gibi olağan kurallardan farklı olarak ciddi kısıtlamalar getirilmedi. Giriş için ülkede tanınan bir aşının sertifikası veya PCR testi sunulması isteniyor.

Dünyanın dört bir yanından yemekler sunulacak

Expo 2020’nin ziyaretçilerini fuar boyunca bir lezzet şöleni bekliyor. Fuar alanında dünyanın dört bir yanından yemeklerin tadılabileceği 200’den fazla restoran, kafe, sokak yemekçisi hizmet verecek. Bir dizi ülke de kendi alanında yerel yiyecek ve içeceklerini sunacak.
Fuarın keyfini sadece yabancılar değil, Dubai’deki devlet memurları da çıkarabilecek. Yetkililer 31 Mart’a kadar altı ek izin günü sağladı.

Açılış töreni

Fuarın görkemli açılış töreni dün akşam yapıldı. Törene başta BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan olmak üzere çok sayıda BAE'li yetkili katıldı.
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