https://tr.sputniknews.com/20211001/farkli-ulkelerde-yasayan-iki-kadinla-ayni-anda-evlenen-adam-6-ay-hapis-cezasina-carptirildi-1049435746.html

Farklı ülkelerde yaşayan iki kadınla aynı anda evlenen adam 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Farklı ülkelerde yaşayan iki kadınla aynı anda evlenen adam 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Doğu Afrika ülkesi Mauritius'ta Malezyalı bir kadınla evlendiği Singapurlu eşi tarafından ortaya çıkarılan adam, 'çok eşlilik' suçundan 6 ay hapis cezasına... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T17:17+0300

2021-10-01T17:17+0300

2021-10-01T17:21+0300

yaşam

singapur

evlilik

aldatma

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55 yaşındaki Singapurlu Yeo Sick Kong, 44 yaşındaki Singapurlu Mdm Tan ile evli olmasına rağmen 2011'de de Mauritius'ta malezyelı bir kadınla daha evlendiği ortaya çıktı. Tan, 2018'de kocasının çantasında Mdm Ooi isimli bir kadınla evlilik cüzdanını bulunca gerçek ortaya çıktı. Mauritius'ta verilen evlilik belgesinin ülke tarafından onaylandığı ve Yeo'nun 2011'den 2018'e kadar iki kadını aldattığı anlaşıldı. Tan'ın açtığı boşanma davasında mahkeme, Yeo'u 6 ay hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme dosyasında, Yeo ile Ooi'nin 2006'da tanıştıkları ve kadına boşanmış olduğunu söyleyerek romantik ilişkiye başladıkları belirtildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

singapur, evlilik, aldatma