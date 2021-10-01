https://tr.sputniknews.com/20211001/fatih-altayli-kafaniza-gore-takilin-1049424864.html

Fatih Altaylı: Kafanıza göre takılın

Fatih Altaylı: Kafanıza göre takılın

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çektiği yazısında "Bugün artık iktidarın Türkiye'yi kapatma imkanı kalmamıştır"... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

fatih altaylı

aşı

koronavirüs

koronavirüsle mücadele

tam kapanma

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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Kafanıza göre takılın' başlıklı yazısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrini değerlendirirken "Vaka sayıları hızla arttıkça herkesin sorusu şu oluyor: Yeni bir kapanma gelir mi? Ben size söyleyeyim gelmez. Bugün artık iktidarın Türkiye'yi kapatma imkanı kalmamıştır" dedi.Altaylı, şunları kaydetti:"Seçim atmosferine girmeye hazırlanan bir ülkede dolar 10 TL'ye doğru giderken, bütçe açığı büyürken, işsizlik yüzde 20'lere dayanmışken, genç işsizliği yüzde 30'a doğru giderken, enflasyon yüzde 30'lara göz kırparken Türkiye kapanmaz.Günde değil 250 ölüm 500 ölüm de olsa Türkiye kapanmaz. Aşı karnesi zorunluluğu getiremeyen bir iktidarın ülkeyi kapatması mümkün değildir. İsteyen rahat olsun, isteyen kaygı duysun. Kafanıza göre takılın. Hükümet de öyle yapıyor zaten."

türkiye

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fatih altaylı, aşı, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, tam kapanma