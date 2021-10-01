https://tr.sputniknews.com/20211001/fenerbahceye-3-iyi-1-kotu-haber-1049444363.html

Fenerbahçe'ye 3 iyi, 1 kötü haber

Fenerbahçe'ye 3 iyi, 1 kötü haber

Fenerbahçe'de sakatlıkları sona eren Nazım Sangare ve Serdar Aziz takımla antrenmanlara katıldı. Marcel Tisserand ise çalışmalarına devam ederken, Mesut Özil... 01.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-01T21:51+0300

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spor

fenerbahçe

sakatlık

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UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpiakos yenilgisinin ardından Süper Lig'e dönen Fenerbahçe'ye 3 isimden iyi, 1 isimden kötü haber geldi.Nazım Sangare ve Serdar Aziz sakatlıklarını atlattı ve takımın bugün yaptığı antrenmanda yer aldı. Demoktatik Kongolu stopoer Marcel Tisserand ise bireysel saha çalışmalarına başladı.limpiakos maçının kadrosunda yer almayan Mesut Özil'in gribal enfeksiyonu sürdüğü için antrenmanlarda yer almadı. Serdar Aziz bu sezonluk sakatlık nedeniyle 2, Marcel Tisserand ise 5 maç kaçırdı.Sıradaki rakip KasımpaşaSüper Lig'de 7. hafta liderliğe yükselen Fenerbahçe, 8. haftada Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.Sarı-lacivertli takım 7 maçta 5 galibiyet ve birer mağlubiyet ve beraberlik aldı. 16 puanı bulunan Fenerbahçe, 10 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.

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fenerbahçe, sakatlık