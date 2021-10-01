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FETÖ'nün toplantı şifresi: 'Halı saha maçı var, akşam gel'
FETÖ'nün toplantı şifresi: 'Halı saha maçı var, akşam gel'
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 adliye çalışanının ifadelerinde, "toplanma öncesi ankesörlü... 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T12:32+0300
2021-10-01T12:32+0300
türkiye
terörle mücadele
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ'nün adliye yapılanması soruşturması kapsamında, elde edilen deliller doğrultusunda yeni gözaltı kararları verildi.Başsavcılığın talimatı gereği operasyon başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Eylül'de yürütülen koordineli çalışmalarda, İstanbul merkezli 8 ilde örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı belirtilen 21 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 17'sinin halen aktif olarak adliyelerde görevli olduğu kaydedildi.Gözaltına alınan şüphelilerin ankesör kartları üzerinden örgütsel iletişime uygun ardışık ve periyodik olarak arandığı tespit edildi.Aralarında aktif ve ihraç zabıt katiplerinin de bulunduğu 13 kişinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadelerde, "mahrem imamlar ile ankesörlü sabit hatlardan iletişime geçildiğini, sohbet ve toplantılara katıldıklarını itiraf ettikleri" öğrenildi.Toplantı şifresi: 'Akşam halı saha maçı var'Ayrıca alınan beyanlar doğrultusunda, örgütün mahrem imamlarının tedbir almak ve deşifre olmamak adına toplantı ve sohbet öncesinde sorumlu olduğu adliye çalışanlarını ankesörlü kartlar aracılığıyla arayarak, "halı saha maçı var, akşam halı sahaya gel" şeklinde şifreli konuştukları ve toplantıları organize ettiklerinin de tespit edildiği vurgulandı.Örgüte ait yurtlarda klavye çalışma merkezleriŞüphelilerin ifadelerinde, "örgüt mensubu şahısların mahrem imamlarca aynı evlerde kalmalarının sağlandığı, bu evlerin mahrem imamlarca düzenli olarak kontrol edildiği, deşifre olmamak adına evlerde örgütsel doküman bulunmaması yönünde telkinlerde bulunulduğunu" söyledikleri belirtilirken, mahrem imamlarca yine örgüt üyelerinden "himmet" adı altında para talep edildiğinin de etkin pişmanlık beyanlarından anlaşıldığı dile getirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin, örgüte ait yurtlarda klavye çalışma merkezlerinin bulunduğu ve burada sınavlara çalışıldığını da beyan ettikleri kaydedilirken, itirafçılar arasından bulunan 1 şüphelinin, ifadesinde, bir dönem TSK mahrem imamlığı yaptığını beyan ettiği de anlatıldı.Emniyet ekiplerince gözaltına tutulan şüphelilerin bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiği öğrenildi.
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terörle mücadele, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

FETÖ'nün toplantı şifresi: 'Halı saha maçı var, akşam gel'

12:32 01.10.2021
© FlickrTelefon - mesaj - dolandırıcılık
Telefon - mesaj - dolandırıcılık - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© Flickr
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 adliye çalışanının ifadelerinde, "toplanma öncesi ankesörlü telefonla zabıt katiplerini arayan mahrem imamların deşifre olmamak için 'halı saha maçı var, akşam gel' ifadesini kullandıklarını" beyan ettiği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ'nün adliye yapılanması soruşturması kapsamında, elde edilen deliller doğrultusunda yeni gözaltı kararları verildi.
Başsavcılığın talimatı gereği operasyon başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Eylül'de yürütülen koordineli çalışmalarda, İstanbul merkezli 8 ilde örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı belirtilen 21 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 17'sinin halen aktif olarak adliyelerde görevli olduğu kaydedildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin ankesör kartları üzerinden örgütsel iletişime uygun ardışık ve periyodik olarak arandığı tespit edildi.
Aralarında aktif ve ihraç zabıt katiplerinin de bulunduğu 13 kişinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadelerde, "mahrem imamlar ile ankesörlü sabit hatlardan iletişime geçildiğini, sohbet ve toplantılara katıldıklarını itiraf ettikleri" öğrenildi.

Toplantı şifresi: 'Akşam halı saha maçı var'

Ayrıca alınan beyanlar doğrultusunda, örgütün mahrem imamlarının tedbir almak ve deşifre olmamak adına toplantı ve sohbet öncesinde sorumlu olduğu adliye çalışanlarını ankesörlü kartlar aracılığıyla arayarak, "halı saha maçı var, akşam halı sahaya gel" şeklinde şifreli konuştukları ve toplantıları organize ettiklerinin de tespit edildiği vurgulandı.

Örgüte ait yurtlarda klavye çalışma merkezleri

Şüphelilerin ifadelerinde, "örgüt mensubu şahısların mahrem imamlarca aynı evlerde kalmalarının sağlandığı, bu evlerin mahrem imamlarca düzenli olarak kontrol edildiği, deşifre olmamak adına evlerde örgütsel doküman bulunmaması yönünde telkinlerde bulunulduğunu" söyledikleri belirtilirken, mahrem imamlarca yine örgüt üyelerinden "himmet" adı altında para talep edildiğinin de etkin pişmanlık beyanlarından anlaşıldığı dile getirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, örgüte ait yurtlarda klavye çalışma merkezlerinin bulunduğu ve burada sınavlara çalışıldığını da beyan ettikleri kaydedilirken, itirafçılar arasından bulunan 1 şüphelinin, ifadesinde, bir dönem TSK mahrem imamlığı yaptığını beyan ettiği de anlatıldı.
Emniyet ekiplerince gözaltına tutulan şüphelilerin bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiği öğrenildi.
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