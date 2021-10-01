Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211001/fransada-1992de-olen-dagcinin-cansiz-bedeni-bulundu-1049434645.html
Fransa'da 1992'de ölen dağcının cansız bedeni bulundu
Fransa'da 1992'de ölen dağcının cansız bedeni bulundu
Fransa ile İtalya sınırında yer alan Mont Blanc Dağının bir buzulunda 1992'de uçuruma düşen bir dağcının cansız bedeni bulundu. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T16:49+0300
2021-10-01T16:49+0300
dünya
fransa
mont blanc
dağcı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049434457_0:60:1024:636_1920x0_80_0_0_eb6bdedab3d300bd3a4f365315e40124.jpg
Fransa’da Haut Savoie bölgesinde bulunan Mont Blanc Dağının Tre-la-Tete buzulunda dün bir grup dağcı, 2 bin 750 metre yükseklikte cansız bedenle karşılaştı. Dağcıların kurtarma ekiplerini aramalarının ardından bölgeye Yüksek Dağ Jandarma Bölüğü (PGHM) geldi. Cansız bedenin inceleme yapılmak üzere Chamonix'e götürüldüğü öğrenildi. Dağ kurtarma hizmetleri tarafından edinilen bilgiye göre 1971 doğumlu Fransız dağcı 29 yıldır kayıptı. Dağcının 21 yaşında iken uçuruma düştüğü, ailesinin bulunması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.
fransa
mont blanc
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049434457_50:0:975:694_1920x0_80_0_0_3d9d1f64a985b94a2538e9b085921093.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, mont blanc, dağcı

Fransa'da 1992'de ölen dağcının cansız bedeni bulundu

16:49 01.10.2021
© Wikimedia CommonsMont Blanc Dağı
Mont Blanc Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
© Wikimedia Commons
Abone ol
Fransa ile İtalya sınırında yer alan Mont Blanc Dağının bir buzulunda 1992'de uçuruma düşen bir dağcının cansız bedeni bulundu.
Fransa’da Haut Savoie bölgesinde bulunan Mont Blanc Dağının Tre-la-Tete buzulunda dün bir grup dağcı, 2 bin 750 metre yükseklikte cansız bedenle karşılaştı.
Dağcıların kurtarma ekiplerini aramalarının ardından bölgeye Yüksek Dağ Jandarma Bölüğü (PGHM) geldi. Cansız bedenin inceleme yapılmak üzere Chamonix'e götürüldüğü öğrenildi.
Dağ kurtarma hizmetleri tarafından edinilen bilgiye göre 1971 doğumlu Fransız dağcı 29 yıldır kayıptı. Dağcının 21 yaşında iken uçuruma düştüğü, ailesinin bulunması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.
000130
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:55FSVTS Direktörü Şugayev: ABD'nin Afganistan'da bıraktığı silah miktarı ürkütücü
16:55Fındık içinde yüzen üretici: İnsanlar bizim fındığı iç fındık zannetmişler ama kabuklu fındık
16:49Fransa'da 1992'de ölen dağcının cansız bedeni bulundu
16:46İstanbul kahve festivali için geri sayım
16:39Rolls-Royce'tan elektrikli otomobil açıklaması: İlk model 2023 yılında
16:23ABD ve Fransa’nın Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı silahlandırması, Türkiye için tehdit yaratıyor mu?
16:21İran'dan İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in Bahreyn ziyaretine kınama
16:20Gazeteci Candaş Tolga Işık da Altın Kelebek adaylığından çekildi
16:11Nagehan Alçı: Türkiye büyük bir kutuplaşma içinde, 2023’te çok daha vahim şeyler yaşanabilir
16:01Göçün 60. yılında Türk-Alman dostluğu şarkısı: Türk döneri
15:59İstanbul'da enflasyon 3 yılın zirvesinde
15:58Tarlada uyurken üzerinden kamyon geçti: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
15:5835 yıldır aranan Fransız seri katil zanlısı ölü bulundu
15:50Rusya'da 1917 Devrimi'nden bu yana ilk kraliyet düğünü
15:37Yük gemisi balık havuzuna girdi, bir milyon balık denize kaçtı
15:36Öğretmeni sınıftan kovan kaymakam özür diledi
15:17Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten ceza
15:15Faslı bebek 10 bin metre yükseklikte doğdu, göbek kordonunu kabin amiri kesti
14:51Sherrif Tiraspol sayesinde öğrenilen, kimsenin tanımadığı sosyalist ülke: Transdinyester
14:51Papua Yeni Gine: APEC zirvesi için 40 Maserati almak feci hataydı, kelepir fiyattan satışa çıkardık